Погода
$ 88.80 - 88.97
€ 93.44 - 94.44

Саммит стран СНГ: прокат электросамокатов в Бишкеке будет ограничен

127  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время проведения саммита стран СНГ в Бишкеке будут действовать временные ограничения на прокат электросамокатов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, по маршруту следования делегаций будут введены ограничения на один день 12 октября с самого утра и до 00:00 ночи, также решено распространить сообщение среди пользователей этого вида транспорта.

По городу Бишкек под парковочные места для электросамокатов со стороны предприятия двум вышеуказанным компаниям выделено 40 локаций.

Мэрия просит горожан, накануне саммита запланируйте свой маршрут, либо воспользуйтесь другим транспортом и просит с понимаем отнестись к принимаемым мерам администрацией района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432749
Теги:
саммит, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  