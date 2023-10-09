Саммит стран СНГ: прокат электросамокатов в Бишкеке будет ограничен

Во время проведения саммита стран СНГ в Бишкеке будут действовать временные ограничения на прокат электросамокатов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, по маршруту следования делегаций будут введены ограничения на один день 12 октября с самого утра и до 00:00 ночи, также решено распространить сообщение среди пользователей этого вида транспорта.

По городу Бишкек под парковочные места для электросамокатов со стороны предприятия двум вышеуказанным компаниям выделено 40 локаций.

Мэрия просит горожан, накануне саммита запланируйте свой маршрут, либо воспользуйтесь другим транспортом и просит с понимаем отнестись к принимаемым мерам администрацией района.