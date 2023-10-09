Минсельхоз КР: Анализ рыбы в реке Барскоон оказался чистым

Поcле публикации информации о том, что в реке Барскоон на нерестующей иссык-кульской форели-гегаркуни обнаружены внешние признаки поражения поверхности тела рыб сразу же была создана рабочая группа из представителей Департамента рыбного хозяйства, Жети-Огузской районной ветеринарной службы, независимый ихтиолога-эксперта и местных общественных активистов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Группа с выездом на место провела отлов рыбы в количестве пяти (5) экземпляр в русле реки Барскоон, на выловленную рыбу специалисты районной ветеринарной службы подготовили сопроводительные документы и направили 2 октября 2023 года пробы рыбы в лабораторию Центра ветеринарной диагностики и экспертизы Ветеринарной службы МСХ КР (г. Бишкек) на исследование и определение болезни рыбы.

Повторно 4 октября 2023 года рабочая группа с участием представителей Департамента рыбного хозяйства, районной ветеринарной службы, института биологии Национальной Академии Наук, территориальной инспекции по экологическому и техническому надзору, и местных общественных активистов, было взято на анализы два (2) экземпляра иссык-кульской форели-гегаркуни в реке Барскоон, а также три (3) экземпляра радужной форели с рыбного хозяйства расположенного вдоль реки Барскоон, рыбы с сопроводительными документами были направлены также после составления сопроводительных документов направлены в лабораторию Центра ветеринарной диагностики и экспертизы.

6 октября 2023 года стали известны предварительные результаты проведенных анализов рыбы, выловленных 2 октября из реки Барскоон. Проведенные отделом вирусологии и молекулярной диагностики и отделом паразитологии Центра ветеринарной диагностики на:

- Выявление антигена к вирусу инф. гемопоэтической ткани рыб – отрицательный;

- Выявление антигена к вирусу инф. инфекционная виремия – отрицательный;

- Выявление антигена к вирусу инф. некроза поджелудочной железы – отрицательный;

- Выявление антигена к вирусу геморрагической сиптецимии рыб – отрицательный;

Анализ проб рыбы, доставленные 4 октября на стадии исследований, по мере поступления результаты будут доведены до всех заинтересованных сторон.