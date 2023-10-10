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"В 21 веке острая борьба в мире будет из-за воды и транспортных коридоров"

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- Светлана Лаптева
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В 21-ом веке острая борьба в мире будет из-за воды и транспортных коридоров. Об этом на круглом столе "Центрально-Азиатская пятерка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую экономическую выгоду это принесет странам региона?" заявил системный аналитик Бактыбек Саипбаев.

По его словам, для стран региона наступает интересный период истории и важно понимать исторические предпосылки, политические амбиции стран-участников международного процесса.

- В конце 19 – начале 20 века была большая игра, где активную роль играла Великобритания, которая дошла до Средней Азии и вела переговоры с государственными образованиями в нашем регионе. Но потом наступила первая мировая война, потом наступила октябрьская революция, и многие планы Великобритании оказались сорванными. Сейчас у Великобритании появился второй шанс. Дело в том, что она всегда является неизменным партнером США. И утвердилась не совсем корректная формулировка, что это англо-саксонский мир. Америка сейчас сама испытывает трудности, внутри страны нарастает сложный системный кризис, и Вашингтон понимает, что США не совсем хватает сил и средств контролировать ситуацию в мире, поэтому Америка, как обычно хочет контролировать Латинскую Америку и плюс у нее появился большой интерес к Юго-Восточной Азии.

В США строят и, надеюсь, построят большой завод по производству микрочипов для электронных приборов, в том числе, оборонного назначения. Они уже все технологии с Тайваня вывезли. Но тут обнаруживается удручающий факт – Америка растеряла свой промышленный потенциал именно в сфере высоких технологий, особенно в плане инженерно-технического корпуса, высококвалифицированных рабочих – те, которые остались, их, во-первых, недостаточно, а во-вторых, они требуют высокую оплату своего труда.

Поэтому Америка приняла стратегическое решение с точки зрения геоэкономики сосредоточить свой экономический интерес в области Юго-Восточной Азии – малых драконов. Там достаточно высокая квалификация рабочей силы – это раз, она стоит дешевле, чем в Америке – это два. И третье – если США будут контролировать этот регион, они будут сдерживать интересы Китая. Естественно, Пекину это не нравится, и в ближайшее время мы увидим жесткую конкуренцию за ЮВА между КНР и США.

Тем временем Великобритания хотела бы восстановить свое геополитическое влияние, создать свою большую зону влияния, прежде всего, континентально в Западной Европе, поскольку благодаря действиям США и Британии роль Германии начала резко снижаться, и нынешнее германское политическое руководство послушно идет в фарватере экономической и геополитической политики администрации США. Поэтому такой экономический и политический контроль в Западной Европе хотела бы взять на себя Великобритания. Это одна зона, которая ее интересует.

Вторая зона интересов Лондона – это Южный Кавказ, где сейчас важную роль играет Турция, как крупный региональный игрок. А у Турции традиционно были очень близкие связи, особенно на уровне спецслужб, с Великобританией.

И третья зона – это Центральная Азия, которую Великобритания считает своей зоной влияния", - сказал эксперт.

Бактыбек Саипбаев уверен, что поскольку началась борьба за влияние, то мы оказались в центре внимания крупных геополитических игроков, поэтому и Байден, и Шольц встречались с руководством республик постсоветской Средней Азии.

"Если посмотреть на подковерную часть этого процесса, наш регион богат ресурсами. А сейчас идет острая борьба за ресурсы, их уже не хватает, поэтому развитые западные страны, прежде всего, США и Британия хотели бы иметь контроль над нашими ресурсами, поскольку здесь их можно добывать еще очень долго и много. Кстати, по прогнозам аналитиков, в середине 21 века самые острые конкурентные отношения будут из-за воды. Мы уже сейчас наблюдаем назревающие конфликты между Египтом, Суданом. Это тоже западные страны имеют ввиду, поскольку под пустыней Такла-Макан находится огромное количество пресной воды. Это первое. Второе – борьба за транспортные коридоры. Китай хотел бы наладить транспортные коридоры со всей инфраструктурой с востока на запад, а Россия – с севера на юг, естественно континентальный путь и осуществление проекта ОПОП не устраивает в первую очередь англосаксов.

Что касается руководства стран нашего региона – они боятся, они не знают, кто победит, особенно это видно по поведению нашего соседа, где у власти сидит профессиональный дипломат международного уровня, который говорит то, что выгодно на разных площадках", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/432756
Теги:
вода, Центральная Азия
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