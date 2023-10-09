"Интерес супердержав к ЦА провоцирует геополитическая ситуация в мире"

Экс-директор Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества экономист Кубат Умурзаков на круглом столе "Центрально-Азиатская пятерка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую экономическую выгоду это принесет странам региона?" заявил, что интерес глобальных игроков к Центральной Азии провоцирует геополитическая ситуация в мире.

"Те международные силы, которые считают КНР и РФ своими оппонентами, уделяют большое внимание ЦА, учитывая положение нашего региона между Китаем и Россией. С одной стороны эти силы хотят побороться за умы и настроения пяти центральноазиатских стран, с другой стороны у них есть и другие планы – посеять смуту, организовать "цветные революции" и т.п.

Что касается встречи лидеров стран ЦА с Байденом в Нью-Йорке, было сказано много громких слов, мы слышали от представителей США, что американская сторона готова выделить 50 млн долларов в качестве помощи странам региона. Это очень мало даже для одной страны, не говоря уже о контрасте с теми суммами – 3,7 млрд долларов – на развитие сотрудничества и 50 млрд на инвестиционные проекты, которые пообещал Китай. С другой стороны, мы не знаем сумму, но знаем, что на проекты ЮСАИД в регионе выделены гораздо более крупные суммы. Мы видим, что активизировались все организации, которые финансируются по линии ЮСАИД –правозащитные организации и т.д. Интерес проявляется большой.

А теперь, что касается экономической ситуации. Последние три года, начиная с 2021 – года выхода из пандемии – в странах ЦА намного улучшилась экономическая ситуация, восстановилось производство. На это повлияло и начало конфликта на Украине. Мы видим, что большое количество, так называемых, релокантов прибыло в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Некоторые прибыли временно, но некоторые пока не собираются уезжать. И это дает толчок развитию экономики и торговли, и это процесс продолжается. Можно сказать, что у нас выросли объемы торговли, т.к. в связи с санкциями Россия не может закупать ряд нужных ей товаров, которые стали завозиться из других стран, соответственно, с этими странами у РФ вырос объем торговли.

На примере КР можно констатировать рост импорта – в 2021 он составил 5,5 млрд, а в 2022 году – 9,6 млрд долларов. В нынешнем году картина тоже похожая. Особенно вырос импорт из Китая, но также резко вырос импорт из США, Германии, Японии, Кореи. Понятно, что такие объемы импортных товаров Кыргызстан не потребляет, соответственно, мы делаем вывод, что вырос реэкспорт этих, так называемых, подсанкционных товаров. И мы видим, что вырос экспорт в Россию: в 2021 году он составлял около 400 млн долларов, а в 2022 году – 960 млн, т.е. в два с лишним раза вырос. Это все оказывает влияние на экономику страны, и влияние будет увеличиваться, потому что расширяются экономические связи с Россией. Наше правительство получило поддержку, у нас резко увеличились показатели, выросли доходы бизнеса, что повлияло на состояние рынка и доходы всего населения.

Как страны ЦА отреагируют на то, что западные страны требуют, чтобы мы отказались от поддержки России. Я понимаю психологически, что страны ЦА не собираются ругаться с западными партнерами, поэтому мы говорим, что стараемся не нарушать санкционную политику Запада. Казахстан сделал самое "сильное" заявление, что они сделают все, чтобы подсанкционные товары не проходили через территорию Казахстана. Я понимаю, что невыгодно с такими влиятельными странами ухудшать отношения, но с другой стороны мы не должны забывать о собственной выгоде, т.е. нам выгодно торговать с Россией, и мы будем продолжать это делать, кроме экномических выгод, мы имеем хорошие отношения с РФ, получаем определенную поддержку и помощь. Я думаю, что на самом деле, рано или поздно, все это закончится, когда закончится конфликт, не известно, но мы будем продолжать жить в такой парадигме", - отметил Умурзаков.