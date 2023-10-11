Мукаев: Страны ЕАЭС начнут важный для КР процесс промышленной кооперации

Начальник управления координации ЕАЭС МЭК КР Нурсултан Мукаев на круглом столе "Центрально-Азиатская пятерка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую экономическую выгоду это принесет странам региона?" рассказал, что в 2024 года страны ЕАЭС начнут важный для Кыргызстана процесс промышленной кооперации, который был инициирован нашей страной.

- По сравнению с 2021 годом общий объем торговли Кыргызстана увеличился почти на 40%, экспорт – почти в два раза увеличился, при этом увеличение импорта составило 24%. Что касается разговоров про реэкспорт и развитие промышленности, можно отметить, что КР стал активно продвигать именно промышленный сектор.

С 2024 года страны ЕАЭС начнут важный для КР процесс промышленной кооперации, который был поднят как раз нашей республикой. Сейчас активно обсуждаются механизмы финансирования. Этот вопрос будут обсуждать главы правительств стран ЕАЭС в рамках очередного Межправсовета, который состоится 26-27 октября в Бишкеке. Повестка очень насыщенная – там 28 вопросов.

Это говорит о том, что на сегодняшний день, когда мы начали поднимать эту тематику, страны нехотя откликались на эту инициативу, то сегодня страны очень активно над ней работают. Сегодня у нас 90% промышленной продукции сбывается на рынке союза.

Сегодня также активно обсуждаются вопросы по цифровизации фискальной части. Все мы знаем, что налоговая часть не регулируется правом союза – это национальное право, но тем не менее активно прорабатывается вопрос навигационных пломб.

Это очень острая проблема, идея заключалась в том, чтобы минимизировать контрольные мероприятия на границах, не говоря уже про третьи страны, внутри союза.

Мы с этим к сожалению сталкиваемся, и в течение лета текущего года проводился пилотный проект между тремя странами – Кыргызстан, Казахстан и Россия. К сожалению, до нас дошли сведения от автоперевозчиков, что наши партнеры продолжают проводить те же досмотровые мероприятия. Но мы не намерены останавливаться и будем продвигать этот вопрос. Планируем навигационные пломбы ставить на весь наземный транспорт", - сказал Мукаев.

Напомним, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".