Табылды Акеров: Судьба Украины будет решаться в пользу России

Центральная Азия никогда не изменит свой геополитический курс – на севере у нас Россия, на юге – Китай, а Европа и Америка – очень далеко. В далеком будущем, возможно, Запад и будет вкладывать сюда инвестиции, но в ближайшей перспективе этого не будет, поделился своим мнением во время круглого стола "Центрально-Азиатская пятерка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую какую экономическую выгоду это принесет странам региона?" Табылды Акеров.

"Если раньше – после развала СССР – говорили, что в мире будут господствовать США, но они будут считаться с интересами России и Китая, то сегодня вырисовывается совсем другая картина. Мы видим, что страны сплачиваются вокруг мировых держав, таких как Россия, Китай и США, т.е. практически можно сказать, что ни одна из этих стран не будет господствовать, то есть. будут сверхдержавы, возможно, их будет три, и вокруг них будут собираться страны по симпатиям или по влиянию. США будут стремиться работать со всеми странами, как обычно. Китай, как и США последние десятилетия строит свои отношения со всеми странами, а Россия – будет расширять свое влияние на страны БРИКС, который сейчас пытается вовлечь Китай и Центральную Азию. Россия пока только начинает выстраивать свою линию, тогда как США и Китай работали над этим давно.

Для России пока будет работать формула "Россия + Китай + ЦА + БРИКС". Она будет развиваться именно в таком ключе, и тогда, я думаю, если России удастся расширить БРИКС за счет вовлечения в организацию влиятельных стран, то в скором времени в мире наступит баланс между тремя сверх державами, которые и будут влиять на все мировые процессы.

Когда началась спецоперация, многие говорили, что НАТО объединило все свои усилия, и Россия проиграет. Но недавно Госдеп заявил, что США не собираются развалить Россию, более того, если будут попытки это сделать, Вашингтон будет способствовать ее сохранению, потому что там есть ядерные боеголовки. В этой связи, я думаю, судьба Украины будет решаться в пользу России, т.е. она будет доминировать в этом вопросе, и все российские интересы будут учтены. Сегодня многие страны НАТО уже говорят о том, что им очень сложно помогать Украине.

Что касается встреч формата "С5+1" в США и Германии, то они вряд ли принесут какие-то ощутимые выгоды странам нашего региона, это символические встречи, и ничего более от них ожидать не стоит. Например, в Китае лидеров стран ЦА очень хорошо приняли, были достигнуты какие-то договоренности, но ждать того же от западных стран не нужно, они не станут вливать деньги в страны, пока они не изменят кардинально свой геополитический курс. А Центральная Азия, понятно, никогда не изменит свой геополитический курс – на севере у нас Россия, на юге – Китай, а Европа и Америка – очень далеко. Хорошо, конечно, что в мире Центральная Азия рассматривается в целом, как регион, где превалирует тюркоязычное население, но это дает нам лишь возможность утвердиться на международной арене, и только для этого мы можем сотрудничать с западными странами в таком формате. В далеком будущем, возможно, Запад и будет вкладывать сюда инвестиции, но в ближайшей перспективе этого не будет", - сказал эксперт.

Напомним, мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".