Евросоюз выделил грант 7 млн евро для бюджетной поддержки образования КР

Европейский Союз выделил 7 миллионов евро или почти 665 миллионов сомов в качестве гранта бюджетной поддержки Правительству Кыргызской Республики для сферы образования.

Выплата в размере 7 миллионов евро является первой выплатой из 27 миллионов евро, выделенных на программу бюджетной поддержки, чтобы помочь Правительству Кыргызской Республики реализовать Стратегию развития образования на 2023-2026 годы.

Программа направлена на улучшение качества образования и системы оценки учащихся, гендерное равенство и многоязычное образование, а также на усиление управления государственными финансами.

Министерство финансов направило грантовое финансирование на улучшение качества образования, учебников и доступа в Интернет во всех школах.

Посол ЕС в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон, сообщила: "Доступная для всех система образования является ключевым приоритетом сотрудничества между правительством Кыргызстана и Европейским Союзом и отражает твердую приверженность ЕС поддержке повестки дня развития Кыргызстана".