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Евросоюз выделил грант 7 млн евро для бюджетной поддержки образования КР

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- Светлана Лаптева
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Европейский Союз выделил 7 миллионов евро или почти 665 миллионов сомов в качестве гранта бюджетной поддержки Правительству Кыргызской Республики для сферы образования.

Выплата в размере 7 миллионов евро является первой выплатой из 27 миллионов евро, выделенных на программу бюджетной поддержки, чтобы помочь Правительству Кыргызской Республики реализовать Стратегию развития образования на 2023-2026 годы.

Программа направлена на улучшение качества образования и системы оценки учащихся, гендерное равенство и многоязычное образование, а также на усиление управления государственными финансами.

Министерство финансов направило грантовое финансирование на улучшение качества образования, учебников и доступа в Интернет во всех школах.

Посол ЕС в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон, сообщила: "Доступная для всех система образования является ключевым приоритетом сотрудничества между правительством Кыргызстана и Европейским Союзом и отражает твердую приверженность ЕС поддержке повестки дня развития Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/432769
Теги:
образование, Европейский союз, Кыргызстан
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