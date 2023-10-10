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Преступная группа на границе КР и РК вымогала деньги у предпринимателей

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Транснациональная преступная группировка на пункте пропусков между границей Республики Казахстан и Республики Кыргызстан, в целях незаконного обогащения организовали устойчивую преступную схему по вымогательству и взиманию денежных средств с частных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе оперативно розыскных мероприятий, были задержаны граждане Кыргызской Республики "М.О.Р." и "С.у.Т." (близкие родственники членов ОПГ).

"В настоящее время продолжается активная оперативно-следственные мероприятия по установлению отдельных высокопоставленных и должностных лиц причастных к данной преступной схеме", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/432774
Теги:
вымогательство, граница, задержание, Казахстан, Кыргызстан, предприниматель, ГКНБ
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