Попробуйте бесплатный период подписки "О!Кино"

Скучно? Начинайте смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве.

Сервис "О!Кино" – это огромная кинотека и удобная сортировка, которая позволяет выбрать лучшее кино на любой вкус. Онлайн-каталог фильмов и сериалов "О!Кино" постоянно пополняется: боевики, драмы, мелодрамы, приключения, исторические, семейные, молодежные комедии, фантастика про супергероев, мультики для самых маленьких – это лишь небольшой перечень того, что вы найдёте в "О!Кино".

По акции тем, кто подключается впервые, доступен бесплатный просмотр 14 дней.

Скачивайте приложение O!TV и подключайте сервис "О!Кино" командой *755*1#.

Смотрите с пяти разных устройств, имея всего один аккаунт. Не нужно думать, где же пульт – целый кинотеатр в смартфоне у каждого!

Акция действует с 10 до 23 октября 2023 только для тех, кто подключается впервые. Бесплатный просмотр в течение 14 дней возможен при первом подключении, далее 7 сомов в день (с НДС, без НсП). Подробнее на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР.