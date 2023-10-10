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В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение

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В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение, 13-15 октября ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр при МЧС КР.

По данным синоптиков, 13 октября в большинстве районов Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Нарынской областей ожидается дождь, а в предгорьях Чуйской и Таласской областей дождь, переходящий в снег, а в предгорьях Чуйской и Таласской областей дождь перейдет в снег, в горных районах снег.

В некоторых участках ожидаются сильные дожди.

Скорость западного ветра 4,9 метров в секунду, днем 12 октября и некоторых местах 13-14 октября скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха:

В Чуйской долине ночью +1...6°, некоторых районах 0..-2°, днем +5... 10°;

В Талаской области +1… 6°, некоторых районах -1...-3°, днем + 4...9°;

В предгорных участках Чуйской и Таласской областей ночью +1...6°, некоторых местах -1..-3°;

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +2... 7°, днем +11...16°;

В Иссык-Кульской области ночью +1...6°, некоторых местах 0...-20, днем +5... 10°;

В Нарынской области ночью -3...+2°, днем +4...9°, в горных районах ночью -2...-7°, днем +1...6°;

В высокогорных районах страны ночью -8...-13°, днем холодно до - 1...-6°.

Неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.


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URL: https://www.vb.kg/432781
Теги:
погода, Кыргызстан
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