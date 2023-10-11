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Си Цзиньпин: "ловушка Фукидида" не является неизбежной

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Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в Доме народных собраний в Пекине встретился с делегацией Конгресса США во главе с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин заявил, что китайско-американские отношения являются наиболее важными двусторонними отношениями в мире и от того, как Китай и Соединенные Штаты будут ладить друг с другом, зависит будущее и судьба человечества. По его словам, конкуренция и конфронтация не отвечают веяниям времени и тем более не могут помочь в решении как собственных проблем двух стран, так и вызовов, стоящих перед миром.

Китайская сторона неизменно считает, что общие интересы Китая и США значительно перевешивают существующие между ними разногласия, а обоюдные успехи двух государств являются возможностью, а не вызовом для другой стороны, заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что "ловушка Фукидида" не является неизбежной и мир достаточно велик, чтобы вместить в себя развитие и общее процветание Китая и США. Благодаря высокой степени интеграции экономик Китая и США и тесному переплетению их интересов, стороны могут извлечь пользу из развития друг друга.

Си Цзиньпин отметил, что глобальное восстановление в постпандемийную эпоху, реагирование на изменение климата и решение острых международных и региональных проблем -- все это требует координации и сотрудничества между Китаем и США. Он добавил, что две страны, будучи крупными державами, должны проявлять широту мышления, дальновидность и готовность соответствовать требованиям международного сообщества, действовать ответственно перед лицом истории, двух народов и всего мира.

Председатель КНР призвал обе стороны развивать отношения в духе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Сторонам следует прилагать усилия для повышения благосостояния обоих народов, содействия общечеловеческому прогрессу, а также миру и развитию во всем мире, добавил он.

Си Цзиньпин отметил, что китайская цивилизация непрерывно развивается уже на протяжении более 5000 лет. Она неизменно придерживается философии мира, стремясь идти в ногу со временем, в духе инклюзивности учиться у других, развивать сотрудничество и обмены.

Китай достиг двойного чуда быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности, раз и навсегда покончил с абсолютной нищетой и осуществил всестороннее построение среднезажиточного общества. Эти достижения стали возможны благодаря тому, что КНР нашла тот путь развития, который соответствует ее национальным условиям, отвечает ожиданиям народа и пользуется поддержкой людей, подчеркнул китайский лидер.

По его словам, Китай будет и дальше двигаться по пути социализма с китайской спецификой и всесторонне продвигать модернизацию в китайском стиле. Он сохранит приверженность мирному развитию и будет сотрудничать со всеми странами мира для построения сообщества единой судьбой человечества.

"Китайская сторона приветствует визиты еще большего числа членов Конгресса США, чтобы они лучше поняли прошлое, настоящее и будущее Китая", -- сказал Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что законодательные органы двух стран будут больше взаимодействовать друг с другом, вести диалог и обмены, чтобы углубить взаимопонимание и внести положительный вклад в стабилизацию и улучшение отношений между КНР и США.

Ч. Шумер и другие члены американской делегации выразили радость от посещения прекрасного Китая, а также признательность китайской стороне за гостеприимство, заявив, что ощутили в ходе своего визита всю энергию и потенциал Китая в области развития.

Они поделились своими мнениями и предложениями по актуальным вопросам американо-китайских отношений, отметив, что стабильные двусторонние отношения имеют жизненно важное значение не только для двух стран, но также для мира и развития во всем мире.

Представители американской стороны заявили, что развитие и процветание Китая идут на пользу американскому народу. США не стремятся к конфликту с Китаем, а также к разрыву связей с ним. Соединенные Штаты готовы расширять диалог и контакты с Китаем в духе открытости, откровенности и взаимного уважения, ответственно выстраивать двусторонние связи, стабилизировать и укреплять отношения между двумя странами, указали члены делегации.

По их словам, американская сторона надеется на усиление двустороннего сотрудничества с Китаем в торговой и инвестиционной сферах, а также на расширение коммуникации и сотрудничества по таким вопросам, как изменение климата, незаконный оборот наркотиков и региональные конфликты.

Во встрече также принял участие Ван И.


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URL: https://www.vb.kg/432782
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