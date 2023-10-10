ГКНБ задержаны активные члены ОПГ Кадыра Досонова по прозвищу Дженго. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ КР в рамках борьбы с организованными преступными сообществами в рамках возбужденного уголовного дела ст. 261 ч.2 (Создание организованной группы или участие в ней) УК КР, 8 октября этого года задержаны активные члены ОПГ Кадыра осонова, М.у.Х., 1995 г.р., Ю.У., 1993 г.р. А.Ы.Б. 1978 г.р., Р.А.С., 1993 г.р., известного как "Дженго" - "Т.И.М.", 1986 г.р., являющийся т.н. "положенцем" Узгенского района Ошской области, - "А.у.Б.", 2000 г.р., являющийся членом т.н. "общака" и "Ж.Д.," 1997 г.р., также член т.н. "общака", состоит еще в группировке члена ОПГ по прозвищу "Казак".

Спецслужбы продолжают работу по противодействию организованным преступным группировкам".