Президент предложил кыргызстанцам придумать название новому "Белому дому"

Президент Садыр Жапаров кыргызстанцам придумать название новому "Белому дому". Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава государства.

"Близится к завершению строительство нового здания администрации президента. И нам нужно дать ему хорошее название.

Поступают различные предложения - "Ак Ордо", "Кут Ордо", "Айкөл Ордо", "Ынтымак Ордо".

Я решил прислушаться к предложениям и мнению широкой общественности, так как это название останется навечно. Это будет историей.

Поэтому буду ждать ваших предложений. И обязательно укажите почему, вы предлагаете тот или иной вариант названия нового здания администрации президента",- говорится в сообщении Садыра Жапарова.