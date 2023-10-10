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Президент предложил кыргызстанцам придумать название новому "Белому дому"

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров кыргызстанцам придумать название новому "Белому дому". Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава государства.

"Близится к завершению строительство нового здания администрации президента. И нам нужно дать ему хорошее название.

Поступают различные предложения - "Ак Ордо", "Кут Ордо", "Айкөл Ордо", "Ынтымак Ордо".

Я решил прислушаться к предложениям и мнению широкой общественности, так как это название останется навечно. Это будет историей.

Поэтому буду ждать ваших предложений. И обязательно укажите почему, вы предлагаете тот или иной вариант названия нового здания администрации президента",- говорится в сообщении Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/432785
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Кыргызстан
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