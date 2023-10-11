Учения ОДКБ: Кыргызстанские военные заняли первое место по волейболу

Кыргызстанские военные заняли первое место по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, на высокогорном полигоне "Эдельвейс" Министерства обороны Кыргызской Республики, в процессе проведения совместного учения с миротворческими силами государств-членов ОДКБ "Нерушимое братство 2023" продолжается спортивная программа учений.

10 октября состоялись соревнования по волейболу среди военнослужащих национальных миротворческих контингентов государств -участников ОДКБ.

Волейболисты кыргызстанского национального воинского континента, заняли первое место, выиграв все четыре встречи, с общей разницей 19-3, в финале обыграв миротворцев – таджикстанцев со счетом 7:0.

Второе место заняла команда Российской Федерации, третье место - миротворческие силы Республика Казахстан.