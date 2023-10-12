Мурат Бейшенов: Я не очень верю в подписанный протокол между КР и РТ

Советник министра обороны КР Мурат Бейшенов на круглом столе "Центрально-Азиатская пятерка в центре внимания геополитических тяжеловесов: какую экономическую выгоду это принесет странам региона?" высказал свое мнение о том, что СНГ может возродиться и через 5-7 лет получить мощный толчок, став популярной и эффективной организацией, а потому не нужно спешить с выводами и списывать ее со счетов.

"На предстоящем саммите, насколько мне известно, будет озвучено несколько оригинальных предложений по решению проблем внутри Содружества. Что касается саммита в Нью-Йорке с участием американского президента и глав государств ЦА, то так, конечно, поднимались не только вопросы экономики и экологии, там была и политическая подоплека, санкции. В США знали, что предстоит визит в Кыргызстан Владимира Путина, это его первая зарубежная поездка за долгое время, что предстоит саммит СНГ, что у нас в г. Балыкчы на полигоне, в том числе и на озере Иссык-Куль идут мощные учения по линии ОДКБ в масштабе "Нерушимое братство".

Понятие "дуга нестабильности", о котором заговорили 5-7 лет назад, на самом деле существует уже очень давно. Еще в советское время нас учили, что Запад будет создавать дугу нестабильности вокруг СССР, и Запад продолжает эту линию. У них незыблема, как Конституция, так и внешняя политика против Советского союза, против России. Они создали нестабильность в Прибалтике, Грузии, Азербайджане и Армении, на Украине. Теперь они возьмутся и за Центральную Азию.

Хорошо, что на днях Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол, в который я не очень верю, потому что это всего лишь намерения, а работа по делимитации и демаркации еще впереди, особенно с учетом анклавов. Рахмону сейчас выгодна эта ситуация, потому что к границам Таджикистана подтянули несколько отрядов Аль-Каиды.

Талибы сейчас имеют контакты с Аль-Каидой, и эта пара – Талибан-Аль-Каида – сейчас очень беспокоит американцев. США сейчас уделяют много внимания этому вопросу, они сделали несколько визитов, ведут переговоры с талибами, потому что в Афганистане наступают очень серьезные проблемы, прежде всего, в плане продовольствия. Сейчас стране угрожает голод, и весной ожидается большой отток беженцев в Туркмению, Таджикистан и потом в Кыргызстан. Это очень серьезная угроза. Талибы умеют профессионально воевать, но управлять государством – это совсем другое дело, поэтому терроризм в Афганистане никто не отменял. Сейчас на первый план выступает много угроз, но меня беспокоит именно Афганистан, потому что на них мало обращают внимания. Запад обещал 4,7 млрд долларов, но ни одного доллара талибы пока не получили, поэтому серьезная угроза назревает, особенно если учесть, что они нашли ключи к той технике, которую оставили американцы, в частности, к танкам и вертолетам, которые они могут использовать. Если у нас в Кыргызстане мы радуемся, что у нас несколько вертолетов летают, то у них там более ста современных вертолетов стоят, и сегодня уже 20 из них могут применяться.

Что касается других угроз, того же конфликта между Россией и Украиной, то на них мы тоже не можем не обращать внимания. Некоторые говорят, что к Кыргызстану это не имеет никакого отношения, но эти события серьезно отражаются на нашей экономической, политической и даже общественной ситуации. Поэтому чем меньше страна, чем слабее ее экономика, тем более умеренными и обдуманными должны быть ее заявления. А когда И.О. министра образования заявляет, что в регионах будут закрываться русскоязычные школы, это сразу же вызывает резонанс. Для чего это делается, непонятно. Меня беспокоит и продовольственная, и энергетическая безопасность", - сказал он.

Напомним, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".