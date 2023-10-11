Мобильный оператор О! провёл плановое улучшение сети по всей стране

Лидер Кыргызстана по покрытию и ёмкости 4G/3G/2G Мобильный оператор О! провел масштабное обновление сетей более чем на 200 объектах телеком-инфраструктуры по всей стране.

Улучшен сигнал и пропускная способность сети на перевале Тоо-Ашуу, на территории горнолыжной базы "Каракол", на руднике Бозымчак в Джалал-Абадской области. Рост скорости и стабильную работу 4G LTE в своих смартфонах могут заметить более 3 миллионов жителей следующих регионов, в том числе жители отдаленных сел:

Чуйская область: в городах Бишкек, Кара-Балта, Токмок, Кант, Кемин, жилмассивах "Акыл-Ордо", "Ак-Бата", в сёлах Таш-Добо, Нижняя Ала-Арча, Новониколаевка, Степное, Алексеевка, Панфиловское, Новопавловка, Ленинское, Кёк-Джар, Нижневосточное, Васильевка, Кызыл-Бирлик, на дачах Восход, Эриктуу, Айдарбек, Ак-Башат, Кара-Суу, Сары-Булак, Тош-Булак, Джон-Арык, Чолок-Арык, Кум-Арык, Калдык, Тегирменти, Беш-Терек, Беш-Орюк, Нижний Орок, Верхний Орок, Первомайское, Новопокровка, Ден-Арык, Петровка, Чалдыбар, Кош-Коргон, Рот-Фронт, Узун-Булак, Советское, Джээк, им.Гагарина, Ан-Арык, Шабдан, Ак-Тюз, Сары-Джон, Киршелк, Северное, Садовое, Ак-Кашат, Сын-Таш, Отогон (Бириккен), Монолдор, Сосновка, Чон-Арык, Комсомольское, Кайырма, Александровка, Дачи СУ, Военно-Антоновка, Чон-Даалы, Калыгул, Джаны-Пахта, Бексе-Джол, Бекитай, Мураке, Военно-Антоновка, Учкун, им.Панфилова, Ичке-Суу, Ак-Джол, Лебединовка, Мирное, Айдарбек, Алтын, Чорголу; Иссык-Кульская область: в городах Каракол, Балыкчы, в сёлах Григорьевка, Бостери, Ботокан, Каракол, Джон-Булак, Кызыл-Суу, Суттуу-Булак, Токтоян, Кара-Ой, Кек-Дебе, Тегизчил, Ак-Чий, Богатыровка, Джеле-Дебе, Ырдык, Кель-Тер, Джер-Уй, Боконбаево, Кёк-Мойнок, Туура-Суу, Фрунзе, Кеочю, Арчалы, Ак-Сай, Сары-Телегей, Сары-Тологой, Тон; Нарынская область: в сёлах Тегерек, Конорчок, Бирлик, Озгерюш, Байзак, Кочкорка, Таш-Башат, Чолпон, Дебелюу, Ак-Булун, Кызыл-Эмгек, Базар-Турук, Ак-Татыр, Чукур-Аксеки, Лама; Таласская область: в сёлах Ак-Дебе, Ак-Джар; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Кара-Куль, Токтогул, Базар-Коргон, в посёлках городского типа Шамалды-Сай и Кызыл-Джар, в сёлах Сары-Кашка, Жангак, Таш-Жар, Коргон-Дёбё, Джаны-Шаар, им.Чкалова, Кара-Ой, Мазар-Суу, Дёмёр, Атай, им.Карла Маркса, Кара-Суу, Каныш-Кыя, Терек-Сай, Тегене, Арсланбоб, Сай, Кашка-Терек, Чаар-Таш, Шекафтар, Падек, Джалгыз-Орюк, Кызыл-Ай, Жети-Кошкон, Аркалык, Коминтерн, Талаа-Булак, Чарба, Топ-Джангак (Таш-Арык), Райкомол, Катар-Джангак, Кёк-Алма, Мин-Орюк, Джай-Терек, Кётёрмё, Согот, Ала-Бука, Сапалак, Бель-Терек, Достук, Курулуш, Бостон, Кызыл-Багыш, Такталык; Ошская область: в городе Ош, в сёлах Терек, Таргалак, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Куу-Майдан, Коо-Чаты, Чычырканак, Куйоташ, Дароот-Коргон, Кара-Шыбак, Шерали, Кара-Дыйкан, Араван, Аччи, Тээке, Кок-Бель, Джар-Коргон, Ак-Шор; Баткенская область: в городах Сулюкта, Айдаркен, Кызыл-Кия, в сёлах Сай-Оозу (б.Кызыл-Булак), Чарбак, Курулуш, Кек-Тал, Кара-Булак, им.Чапаева, Ай-Кол (Сары-Дебе), Разъезд, Тажик-Кыштак, Какыр, Уч-Коргон, Мин-Булак, Беджей, Ак-Татыр, Тунук-Суу, Боз-Адыр, Тогуз-Булак, Советское, Орукзар, Арпа-Сай, Сары-Алтын, Ак-Татыр, Сырт, Чет-Кызыл.

Мобильный оператор О! – лидер по покрытию и ёмкости 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99% населения. Карту покрытия можно посмотреть на сайте o.kg.

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