Атамбаев - крестный отец криминальной революции в Кыргызстане

Отечественные "независимые" СМИ озаботились двумя вопросами: с чего вдруг власть серьезно взялась за опэгэшников – и во что эта зачистка может вылиться. Почему-то предполагается, что закончится уничтожение криминалитета чем-то не очень хорошим.

Чтобы углубить, расширить и усилить народное заблуждение, "независимые" подтягивают экспертов. Которые высказывают свое экспертное мнение о том, зря или не зря власти затеяли войну с криминалом. Ни одного четкого, внятного, недвусмысленного ответа эксперты так и не дали. Политологи и экс-силовики выдают в эфир что-то аморфно-обтекаемое: преступность, дескать, была всегда, и всегда она будет, как будут и те, кто с ней борется…

"Главное – чтобы борьба носила характер не просто лозунгов и не потонула в болоте разговоров".

Откройте глаза, уважаемые! До недавнего времени эта борьба действительно не шла дальше разговоров и лозунгов. Но сейчас-то речь как раз о том, что она (борьба с организованной преступностью) наконец-то приняла реальные очертания и вполне конкретные, действенные формы.

Кое-кого из экспертов вообще повело в другую сторону: "Преступную сферу задавить возможно только сталинским режимом и репрессиями. Кто к этому готов?"

Из вопроса как бы сам собой вытекает ответ: мы к этому не готовы. Мы – страна демократичная и не можем себе позволить жесткие меты в отношении кого бы то ни было, будь он хоть самым отъявленным головорезом. Ответ неверный! С головорезами, разбойниками, рэкетирами и ворами всех калибров и мастей власти Кыргызстана и так слишком долго заигрывали. Настало время самых жестких мер. Иначе окончательно страну потеряем.

Что же касается именно ликвидированного при задержании Камчы Кольбаева… "Кольбаев говорил о том, что он не лез в политику", - цитирует Колю-Киргиза экс-премьер-министр, экс-глава МВД КР Феликс Кулов. И на голубом глазу ему верит.

А разве идеология преступного мира – это не политика?

Кыргызстан превращен в страну, где беспредельно и безраздельно властвует криминал. Дети воспитываются не родителями и не школой, а смотрящими за тем или иным районом. Подростки собираются в банды и по законам криминального мира выясняют отношения с такими же сопливыми криминальными сообществами. Главари детско-подростковых группировок отмечаются у взрослых смотрящих, пополняя воровской общак отнятыми у одноклассников деньгами.

На стенах одной из лучших в стране школ аж в двух местах красуются огромные буквы "А.У.Е" ("Арестантский уклад един", или "Арестантское уркаганское единство" - девиз криминальной субкультуры). Эту аббревиатуру со школьных стен никто не стирает, никто ее не закрашивает и не замазывает: педагоги, похоже, не видят в ней ничего предосудительного. Не без помощи "независимых" СМИ воровская жизнь романтизирована до предела; сейчас редко встретишь пацана, мечтающего стать космонавтом, зато бандитом мало кто откажется. ОПГ – сила, власть, деньги… И всеобщее уважение.

И кому, как не генералу Кулову, например, знать, ЧТО происходит в обществе, и не начать вовремя бить тревогу, и не развернуть по всем фронтам беспощадную борьбу против криминализации подрастающего поколения? За нынешними детьми и подростками – будущее Кыргызстана. Неужели это будущее должно быть ТАКИМ – приблатненным, с идеализацией преступности и преступников, с отрицанием закона и заменой его воровскими понятиями?

Криминал подмял под себя абсолютно все сферы жизни. Он закрыл рты даже самым ярым борцам за права человека (которые себя таковыми считают). Покажите хоть одного энпэошника, проедающего американские деньги, который хоть раз высказался бы против того же Кольбаева. Странная ситуация: США разыскивают Колю, недоумевают по поводу его освобождения, предлагают большие деньжищи за "информацию, ведущую к разрушению преступной транснациональной сети по распространению наркотиков" (во главе которой стоит Кольбаев)… А наши прозападные НПО будто воды в рот набрали. Вместо того чтобы поддержать своих американских хозяев.

Рыбьей немотой до поры до времени страдала и власть. Цветет в стране преступность пышным цветом – ну и пусть цветет, ничего страшного. Откуда пошла эта, с позволения сказать, "политика"? От Алмазбека Шаршеновича Атамбаева. Именно он подружился с господами вроде Коли-Киргиза и сделал их настоящими правителями несчастного Кыргызстана.

Не хотелось бы, конечно, сравнивать Атамбаева с лидерами криминального мира, но…

Во время своей отсидки экс-президент держался молодцом – с точки зрения любого, кто разбирается в "правильных" мужиках. Настоящее отрицалово, отказывающееся ездить в суд, пинающее решетку и другими классическими зэковскими способами выражающее свое крайнее неуважение к власти. Чем вам не вор в законе?

А сейчас, в свете событий, связанных с физическим устранением Кольбаева, между ними просматриваются и другие параллели. Раиса Атамбаева в свое время плакалась, что нет денег на маршрутку – мужа в тюрьме навестить. Теперь же в соцсетях вирусится видео, где некая печальная дама сетует на то, что у нее от Кольбаева детей – семеро по лавкам, и совершенно никаких средств к существованию.

Между тем Раиса и Алмаз припеваючи живут в солнечной Испании, ни в чем не нуждаясь и ни в чем себе не отказывая. Да и покойный Коля-Киргиз оказался не таким уж нищим. ГКНБ уже отчитался об имуществе ликвидированного преступника в Кыргызстане и за его пределами, которое тянет примерно на миллиард долларов. Знающие люди уверяют, что это – лишь верхушка айсберга. Если копать дальше, вылезет сумма гораздо более внушительная – до 10 миллиардов.

Такой вот "скромный честный парень", каким его рисует безутешная вдова и каким его пытаются представить сочувствующие "независимые" СМИ и по-осеннему грустящие "правозащитники", на время забывшие даже про "кемпирабадцев" и прочих "узников совести".

Другой такой же "простой, скромный и честный, никогда не замеченный в связях с миром криминала" продолжает лелеять мечту о триумфальном возвращении из солнечной Испании в солнечный Кыргызстан. Чтобы что? Чтобы снова расплодить здесь тех, с кем нынешняя власть, слава Аллаху, наконец-то успешно воюет?