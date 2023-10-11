Саммит СНГ: Бишкек готов принимать гостей (фото)

Со стороны столичного муниципалитета были выполнены задачи по подготовке к предстоящему саммиту Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, проведена реконструкция фонтана, расположенного на территории комплекса "Аска-Таш". На ее территории установлено более 100 осветительных приборов, осуществлено освещение монумента, установлено 20 декоративных опор освещения.

Полностью выполнены работы по расширению проезжей части возле комплекса "Аска-Таш", ремонту остановок и тротуаров по улице Фучика.

1600 бетонных ограждений установлены по обе стороны дороги от комплекса "Аска-Таш" на улице Фучика до улицы Ленского. Также было посажено 8 500 штук цветов.

На участке проспекта Чуй от улицы Бейшеналиевой до улицы Ю. Фучика, в районе Ошского рынка, высадили 1 760 хвойных туй. На сегодняшний день уже заключен контракт на поставку дополнительных 2700 туи. Также продолжаются работы по благоустройству стелы на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика.

На проспекте Манаса привели в соответствии 10 200 метров живой изгороди.

На проспекте Айтматова от улицы Семетей до улицы Ажыбека Баатыра проложены кабели и установлено 216 опор.

Посажено 21 930 штук однолетних и 1500 штук многолетних цветов. Также проводится стрижка уличной травы, полив, удаление пней, обрезка деревьев, покраска столбов и ремонт мусорных баков.

Полностью обновлены дорожные разметки по улице Манаса-проспекту Ч. Айтматова. На сегодняшний день проведены работы по обновлению дорожной разметки на улице Фучика, проспекте Жибек-Жолу, проспекте Чуй, а также ремонт тротуаров на проспекте Чуй.

Проведены работы по сносу 24 рекламных конструкций и 5 остановочных комплексов, в настоящее время все они полностью завершены. Также установлены 9 современных остановочных комплексов.

Завершены работы по ремонту (покраске) фасадов домов. Полностью обновлены порядка 60 фасадов домов и объектов и более 70 заборов и ограждений были приведены в надлежащий вид.

Совместно с Министерством иностранных дел КР проведены работы по установке рекламных видеороликов, баннеров и флагов посещающих стран и готовы к развешиванию.

Отметим, что проведение этих работ было запланировано еще в начале текущего года.