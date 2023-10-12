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В Узбекистане планируют запретить управлять самокатами лицам младше 14 лет

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МВД Узбекистана разработало поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) включая электросамокаты. Предлагается запретить управлять ими лицами младше 14 лет. На СИМ можно будет передвигаться по тротуарам со скоростью до 6 км/ч, на проезжей части - до 20 км/ч.

Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения. Речь идёт о регулировании движения скутеров, а также электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Поправки разработаны в рамках исполнения поручения Администрации президента от 7 августа по обеспечению безопасности дорожного движения при использовании электросамокатами, говорится в документе.

Сейчас нарушения, связанные с СИМ и скутерами, не отражены в законодательстве. Управляющие СИМ и скутерами не имеют базовых знаний ПДД, что приводит к различным негативным случаям, говорится в документе.

В ходе рейдов, проводимых в Ташкенте с 14 июня, установлено, что водители скутеров нарушили Правила дорожного движения 190 раз. Для предотвращения таких ситуаций в ПДД планируется уточнить порядок использования средств индивидуальной мобильности и скутеров.

Документом предлагается внести в ППД понятие скутера - механическое транспортное средство с конструктивной скоростью выше 25 км/ч, рабочим объёмом двигателя более 25 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания) или с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

Проектом предлагается запретить:

управлять СИМ лицам младше 14 лет (за исключением управления на закрытых территориях);

езду с пассажиром (то есть СИМ должно перевозить одного человека);

управлять СИМ под воздействием алкоголя, наркотических средств, их аналогов, психотропных или сильнодействующих веществ, в состоянии усталости и болезни, угрожающих безопасности дорожного движения;

осуществлять буксировку одного или нескольких СИМ;

управлять СИМ при неисправности тормозной системы, рулевого управления, звукового сигнала, передних и задних фар или фонарей, не работающими в тёмное время суток или в ситуациях с ограниченной видимостью;

передвигаться на СИМ, не держась за руль или удерживая его одной рукой;

использовать телефон во время движения.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/432808
Теги:
Узбекистан
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