В Бишкеке к 10-летию инициативы "Один пояс, один путь" провели конференцию

Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов принял участие в торжественном собрании общества дружбы "Кыргызстан-Китай", посвященном 10-летию инициативы "Один пояс, один путь". Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В своем выступлении Эдиль Байсалов отметил высокое историческое значение инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", реализация которой уже позволила повысить уровень жизни народа Кыргызстана и дала значительный толчок росту национальной экономики.

"Состоявшийся в мае этого года визит Президента С.Н. Жапарова в КНР, в ходе которого между нашими странами было заключено Соглашение о всеобъемлющем партнерстве в новую эпоху, вывел кыргызско-китайские отношения на уровень высшего стратегического партнерства. В настоящее время мы интенсивно готовимся к межправительственным переговорам во время предстоящего приезда в Бишкек председателя Госсовета КНР Ли Цяня по реализации достигнутых нашими лидерами договоренностей" - заявил Эдил Байсалов.

Также заместитель председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов сообщил о принятом Кабинетом Министров на своем заседании 10 октября решении о введении безвизового режима для граждан КНР - резидентов особых административных районов КНР Гонконг и Макао. Дополнительно, граждане КНР, имеющие открытые визы в США, Великобританию и Европейский Союз, также смогут воспользоваться правом на безвизовый въезд в Кыргызстан сроком на одну неделю.

"Данное решение является шагом к углублению дружественных и партнерских отношений между народами Кыргызстана и Китая, а также к расширению культурного и экономического сотрудничества" - сообщил он.