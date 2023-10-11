В Бишкеке прошла конференция к 10-летию инициативы "Один пояс, один путь"

В Бишкеке прошла международная конференция с участием заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в духе дружбы и в целях укрепления народной дипломатии между странами, кабинет Министров Кыргызстана принял решение о введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики - резидентов регионов Гонконга и Макао. Дополнительно, граждане КНР, имеющие открытые визы в США, Великобританию и Европейский Союз, также смогут воспользоваться этим преимуществом.

Данное решение является шагом к углублению дружественных и партнерских отношений между народами Кыргызстана и Китая, а также к расширению культурного и экономического сотрудничества.