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В Бишкеке прошла конференция к 10-летию инициативы "Один пояс, один путь"

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В Бишкеке прошла международная конференция с участием заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в духе дружбы и в целях укрепления народной дипломатии между странами, кабинет Министров Кыргызстана принял решение о введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики - резидентов регионов Гонконга и Макао. Дополнительно, граждане КНР, имеющие открытые визы в США, Великобританию и Европейский Союз, также смогут воспользоваться этим преимуществом.

Данное решение является шагом к углублению дружественных и партнерских отношений между народами Кыргызстана и Китая, а также к расширению культурного и экономического сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/432810
Теги:
виза, Кыргызстан, кабмин
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