Военные 12 октября отчитаются Путину о проходящих учениях ОДКБ

Активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Кыргызстане проходит с 9 по 13 октября на территории полигона Эдельвейс, сообщает ТАСС.

Военные 12 октября в рамках мероприятия, посвященного 20-летию авиабазы Кант , отчитаются президенту РФ Владимиру Путину о ходе учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2023". Об этом журналистам рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Будет торжественное мероприятие, в ходе которого представители военных отчитаются и по поводу участия в маневрах по линии ОДКБ. Маневры проводятся на территории с 9 по 13 октября. Эти совместные учения государств ОДКБ проходят под девизом "Нерушимое братство - 2023", - рассказал представитель Кремля.

Ушаков уточнил, что участие российского и кыргызского лидеров Владимира Путина и Садыра Жапарова в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте, предусматривается программой государственного визита. "Эта база играет важную роль в поддержании стабильности, безопасности всей Центральной Азии", - сказал он.

По замыслу учений, силам ОДКБ предстоит провести миротворческую операцию по поддержанию мира в зоне ответственности глубиной 24 км и шириной 168 км, указали в организации. Так, в буферной зоне участникам учений необходимо оборудовать 26 наблюдательных постов и 15 контрольно-пропускных пунктов, а также взять под охрану более десяти важных государственных объектов. Задействованы сухопутные подразделения, авиация и боевые катера в акватории озера Иссык-Куль. В ходе практических действий коллективные миротворческие силы отрабатывают действия на блокпосту, задачи в фильтрационном пункте и лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, а также освобождение "заложников" с захваченного морского судна и оказание помощи пострадавшим. В учениях принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего на учениях привлечено около 1 500 военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники.