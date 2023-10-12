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Кыргызская юрта путешествует по Европе

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Национальный павильон, стилизованный под боз уй, открылся в Италии на международной туристической выставке TTG Travel Experience 2023. Красную ленточку на открытии стенда перерезали мэр города Римини Джамиль Садегхольваад и президент Фонда туризма Абылкасым Шерниязов.

Город Римини, в котором проходит выставка, расположен на берегу Адриатического моря, это один из старейших морских курортов Италии и ее признанная пляжная столица. Мэр этого любимого туристами города не только с удовольствием осмотрел павильон Кыргызстан, но и попробовал плов и другие национальные блюда, приготовленные кыргызской диаспорой в Римини по инициативе ее лидера Калыбека Акилова.

Ориентирована TTG Travel Experience прежде всего на бизнесменов. Каждый год сотни турфирм, авиакомпаний и других поставщиков услуг в сфере туризма собираются на ее площадках, чтобы поделиться успехами и найти новых клиентов.

Кыргызскую Республики представляет Фонд поддержки развития туризма и семь туристических компаний. Национальный павильон выполнен в виде юрты, он отлично зарекомендовал себя на выставке IFTM Top Reza в Париже, которая прошла на прошлой неделе, и теперь его разобрали и привезли в Италию. Эта практика позволила хорошо сэкономить на строительстве национального стенда.

Еще до официального открытия павильона Кыргызской Республики зарубежные туроператоры начали атаковать своих кыргызстанских коллег вопросами о нашей стране. Интерес к Кыргызстану очень высок и есть реальная надежда на заключение выгодных контрактов.

Помимо бизнес-повестки запланированы семинары и презентации, которые проведут сотрудники Фонда для иностранного бизнеса. Они расскажут о туристических возможностях Кыргызской Республики.

В этом году туристическая выставка TTG Travel Experience открылась уже в 60-й раз. Продлится она в течении трех дней.


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URL: https://www.vb.kg/432832
Теги:
Европа, туризм, Кыргызстан
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