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Национальная сборная КР по футзалу квалифицировалась на кубок Азии 2024

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- Назгуль Абдыразакова
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11 октября Национальная сборная Кыргызской Республики по футзалу сыграла против сборной Мальдив в рамках заключительного тура Отборочных игр Кубка Азии 2024 по футзалу в группе "С". Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, встреча завершилась со счетом 8-3 в пользу игроков Марата Дуванаева. Результат еще одного матча группы "С" Ливан-Иран 6-0 в пользу иранцев.

По итогам трех туров Отборочных игр в группе "С", с 9 очками Иран занял первое место в турнирной таблице, с 6 очками Кыргызская Республика расположилась на втором месте. Далее последовала сборная Ливана, имея на счету 3 очка, Мальдивы завершают турнир на четвертой позиции (0 очка).

Напомним, что согласно регламенту из 8 групп в финальную стадию турнира проходят первые две команды в группах (за исключением группы "А"). Таким образом, сборная Кыргызской Республики выходит в финальный этап Кубка Азии по футзалу, который пройдет в апреле следующего года.

"Национальная сборная Кыргызской Республики по футзалу являлась постоянным участником финальных стадий азиатского первенства, лишь единожды – в 2022 году команде не удалось получить путевку на финальную стадию турнира. Предстоящий континентальный турнир станет 16-м по счету для сборной Кыргызской Республики",- говорится в сообщении союза.


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URL: https://www.vb.kg/432834
Теги:
кубок, футбол, Кыргызстан
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