Погода
$ 89.08 - 89.22
€ 93.27 - 94.27

Спецслужбы США и Британии создают условия для нестабильности у границ СНГ

142  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спецслужбы США и Британии создают условия для нестабильности у южных границ СНГ и срывают усилия Кабула по восстановлению экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран, пишет kianews24.ru.

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ).

"Ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении играют американские и британские спецслужбы. ЦРУ и MI-6 восстанавливают свое разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций Афганистана. Рассматривается вопрос о возвращении в страну американских баз", - подчеркнул Бортников. Одновременно, по его словам, они продолжают вносить раскол в руководство движения "Талибан"* и срывают усилия Кабула по восстановлению национальной экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран.

"Основные усилия сосредоточены на формировании "пояса нестабильности" на южных границах СНГ. Для этого продолжается вербовка боевиков из международных террористических организаций, действующих в Ираке, Сирии, ряде других азиатских и африканских стран, а также их переброска на север Афганистана. На базе нескольких тренировочных лагерей ведется обучение бандитов навыкам владения современным оружием, в том числе из арсеналов, оставленных западной коалицией, применению беспилотников, новейших средств связи и разведки", - заявил глава ФСБ.

"Отмечаем возросшую роль "Аль-Каиды", которая в союзе с филиалом ИГ "Вилаят Хорасан" (запрещен в РФ) принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных группировок" - отметил Бортников.

По его словам, на сегодня численность "Аль-Каиды" составляет свыше 1,5 тыс. боевиков, наиболее активно она действует более чем в 20 афганских провинциях, в основном на юго-востоке страны, а центром служит регион Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном.

Количество боевиков "Вилаят Хорасан" достигает 6,5 тыс., действующих во всем северном приграничье и центре страны. "В ближайшей перспективе данная МТО может достичь потенциала, который позволит ей совершать террористические атаки за пределами Афганистана", - заметил директор ФСБ.

По его словам, главари МТО не скрывают планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию. Их эмиссары вербуют последователей на территории стран СНГ, делая акцент на лицах, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов.

"Располагаем информацией, что вступившие в ряды МТО граждане республик Центральной Азии проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора. Приоритетной целью террористов является захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане, и включение их в так называемый всемирный халифат", - предупредил глава ФСБ, подчеркнув, что "это делается при активном участии американских и британских спецслужб".

"В этой связи считаем закономерным, что именно сейчас США и НАТО под предлогом сдерживания афганской террористической угрозы стали активно навязывать нашим партнерам из республик Центральной Азии свои услуги в военно-технической сфере и по линии пограничной безопасности. Уверены, что их задача состоит в военном освоении пространства СНГ, а также внесении новых линий раскола между его участниками", - подчеркнул Бортников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432835
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  