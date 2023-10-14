Спецслужбы США и Британии создают условия для нестабильности у границ СНГ

Спецслужбы США и Британии создают условия для нестабильности у южных границ СНГ и срывают усилия Кабула по восстановлению экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран, пишет kianews24.ru.

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ).

"Ведущую роль в дестабилизации обстановки на афганском направлении играют американские и британские спецслужбы. ЦРУ и MI-6 восстанавливают свое разведывательное присутствие в ряде ключевых провинций Афганистана. Рассматривается вопрос о возвращении в страну американских баз", - подчеркнул Бортников. Одновременно, по его словам, они продолжают вносить раскол в руководство движения "Талибан"* и срывают усилия Кабула по восстановлению национальной экономики и реализации инфраструктурных проектов с участием третьих стран.

"Основные усилия сосредоточены на формировании "пояса нестабильности" на южных границах СНГ. Для этого продолжается вербовка боевиков из международных террористических организаций, действующих в Ираке, Сирии, ряде других азиатских и африканских стран, а также их переброска на север Афганистана. На базе нескольких тренировочных лагерей ведется обучение бандитов навыкам владения современным оружием, в том числе из арсеналов, оставленных западной коалицией, применению беспилотников, новейших средств связи и разведки", - заявил глава ФСБ.

"Отмечаем возросшую роль "Аль-Каиды", которая в союзе с филиалом ИГ "Вилаят Хорасан" (запрещен в РФ) принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных группировок" - отметил Бортников.

По его словам, на сегодня численность "Аль-Каиды" составляет свыше 1,5 тыс. боевиков, наиболее активно она действует более чем в 20 афганских провинциях, в основном на юго-востоке страны, а центром служит регион Нуристан, который является транспортным коридором между Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном.

Количество боевиков "Вилаят Хорасан" достигает 6,5 тыс., действующих во всем северном приграничье и центре страны. "В ближайшей перспективе данная МТО может достичь потенциала, который позволит ей совершать террористические атаки за пределами Афганистана", - заметил директор ФСБ.

По его словам, главари МТО не скрывают планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию. Их эмиссары вербуют последователей на территории стран СНГ, делая акцент на лицах, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов.

"Располагаем информацией, что вступившие в ряды МТО граждане республик Центральной Азии проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора. Приоритетной целью террористов является захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане, и включение их в так называемый всемирный халифат", - предупредил глава ФСБ, подчеркнув, что "это делается при активном участии американских и британских спецслужб".

"В этой связи считаем закономерным, что именно сейчас США и НАТО под предлогом сдерживания афганской террористической угрозы стали активно навязывать нашим партнерам из республик Центральной Азии свои услуги в военно-технической сфере и по линии пограничной безопасности. Уверены, что их задача состоит в военном освоении пространства СНГ, а также внесении новых линий раскола между его участниками", - подчеркнул Бортников.