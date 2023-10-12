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Широк и глубок Иссык-Куль... А воды не хватает

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- Ольга Новгородцева
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Пока приближаешься к Балыкчы по Боомскому ущелью, осознаешь это особенно отчетливо: от реки Чу осталась едва ли третья ее часть.

Но на самотек (каламбур получился) это дело здесь не пускают.

10 октября в Иссык-Кульском районе одноименной области отметили День воды. Неоднократно, кстати, подчеркнув, что эту идею местному управлению водного хозяйства подкинул "Вечерний Бишкек". Идея понравилась, какое-то время понадобилось на ее обдумывание и реализацию. И вот – все получилось.

Главное торжество состоялось в средней школе имени Т.Атаева в селе Бактуу-Долоноту. Почему именно в школе? Начальник Иссык-Кульского районного управления водного хозяйства Эльмира Акунова объясняет, что, кроме прочего, хотела решить вопрос профориентации.

Это сейчас факт общеизвестный: в водники кыргызский народ не идет. Наряду с усиливающейся, образно говоря, жаждой от нехватки воды остро ощущается голод – кадровый. Местные мелиораторы и гидротехники – сплошь люди предпенсионного и пенсионного возраста. Настоящие фанаты своего дела. Готовые работать без выходных в самых суровых условиях за зарплату в 13 тысяч сомов. Совсем недавно, говорят, платили еще меньше, теперь зарплаты повысили, чему сотрудники РУВХ очень рады.

Эти специалисты-бессребреники не вечны. Уйдут они – кто займет их место? Вот в том-то и дело.

- Вообще профориентацией надо заниматься с самого раннего возраста, - говорит Эльмира Акунова. – Мы хотели и в детском садике такое мероприятие провести. Но там это организовать сложнее. Дети маленькие, сами понимаете. Но в следующем году, надеюсь, все получится.

Сама Эльмира Мухтаровна, кстати, человек по-своему уникальный. Единственная в Кыргызстане женщина-начальник РУВХ. Умница и красавица. Мать четверых детей (дети ее, увы, видят редко: мама вся в работе). С двумя высшими образованиями. Бухгалтером стала по совету родителей, но потом – уже по собственному желанию и стремлению – переквалифицировалась в инженера-водника. А еще она вышивает бисером…

- Когда же успеваете?

- Ну иногда выходные случаются. Вечером кто-то устраивается на диване с телефоном в руках, а я отдыхаю с помощью хобби. Недавно вот герб Кыргызской Республики вышила.

Школьники из Бактуу-Долоноту к празднику подготовились основательно. Было в концерте все – и народные танцы, и песни, и даже небольшая сценка про хана, которому очень трудно было угодить – отвергал всяческие подношения. Пока не дали ему попробовать чистой питьевой воды…

Кроме концерта – внутришкольный конкурс рисунков, плакатов и поделок, посвященных животрепещущей теме воды. Все экспонаты этой выставки были по-своему хороши. Попробуй тут распредели места – задача практически невыполнимая. А нас, журналистов, привлекли к работе в жюри. Пришлось изрядно помучиться и потерзаться сомнениями, пока выбрали, кому все-таки достанется приз за первое, кому – за второе, а кому – за третье место.

Один экспонат отмечен особо. Ученик седьмого класса по имени Аман сотворил настоящий чудо-макет. Из ткани, пропитанной гипсом, - снежные горы с ледниками на вершинах. У подножия – речушки, стекающие с этих вершин, и какое-то устройство, распределяющее и регулирующее водные потоки.

Автор рассказывает, что это – его мечта, которую он намерен осуществить в будущем: разработать механизмы подачи с гор чистейшей воды без всяких примесей…

Вот вам и будущий инженер-мелиоратор. Без достойной смены Иссык-Кульское РУВХ, похоже, не останется.

Руководство РУВХ приехало на школьный праздник не с пустыми руками, а с красивыми тортами – для учителей, которые его организовали, и детей, которые выложились по полной, показав все свои таланты.

Что удивительно: дети действительно понимают значение воды для всего живого. И абсолютно искренне переживают за возможное истощение центральноазиатских водных ресурсов. И так же искренне горят желанием хоть что-то сделать для того, чтобы водные потоки никогда не иссякли.

И еще удивительно встретить в глубинке людей, которые по-настоящему РАБОТАЮТ. Не болтают, не создают видимость кипучей деятельности, не жалуются на мизерную зарплату и древнюю технику (трактора здесь – 1978 года производства), не митингуют и не бастуют. Аксакалы лет семидесяти-восьмидесяти с лопатами в руках молча и сосредоточенно, не успевая вовремя пообедать, ремонтируют каналы. Все из тех же соображений: пока есть вода – будет и жизнь.


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URL: https://www.vb.kg/432840
Теги:
вода, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Минсельхоз
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