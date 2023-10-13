"В ближайшие 10 лет участники проекта "Пояс и путь" сделают в разы больше"

На третьем международном форуме "Один пояс - один путь", который состоится в середине октября в Пекине, главы и представители более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки подведут итоги работы десяти лет проекта "Один пояс - один путь". О том, каких результатов достигла наша страна от участия в нем, и как инициатива будет развиваться в долгосрочной перспективе, своим мнением поделились эксперты из Кыргызстана.

Председатель Координационного совета общественных советов госорганов, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления Международного университета КР, доктор экономических наук Толонбек Абдыров убежден, что о масштабности и целесообразности проекта можно судить по финансовым вложениям Китая.

"Инициатива "Один пояс - один путь" -это грандиозный проект, к которому Китайская Народная Республика очень основательно и серьезно подошла. В рамках его был даже создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), уставной фонд которого равен 100 млрд долларов. Самым главным его акционером является КНР, потом - Россия, Индия, Бразилия и так далее. Банк предполагает строительство очень серьезных инфраструктурных проектов, и многие страны воспользовались этим. Имеются в виду дороги, железные дороги, логистические базы, энергетика и тому подобное. Самое интересное, что в отличие от других финансовых институтов вроде АБР или ЕББР у АБИИ очень упрощенная выдача денежных средств", - сказал он.

Профессор Абдыров отметил важность строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая при создании собственной производственной базы может ощутимо пополнить бюджет нашей страны. "Во-первых, у Китая есть ряд выходов на Европу, но они очень длинные. Морской путь почти 11 тысяч км, а через Казахстан длина железной дороги порядка 10 тысяч км. Посредством БАМ в России путь составляет около 8 тысяч км. И вроде перевозки на этих путях недорогие, так как поставщикам даются преференции, но по времени нерентабельные (от 20 до 25 дней). А если построят через Кыргызстан дорогу, то это составит всего лишь 5,5 тысячи км, что по времени равно от 12 до 17 дней. Здесь, думаю, выгода очевидна. То есть где-то от 7 млн до 13 млн тонн грузов будут проходить ежегодно по этой железной дороге. Во-вторых, со временем, если постараемся, мы сможем до 20 процентов своих грузов возить. Другой вопрос, как мы все это организуем? Не станем ли просто обыкновенной единицей логистической цепочки или все-таки сумеем создать серьезную производственную базу, чтобы иметь возможность продавать свои 20 процентов. Представляете, какая это будет мощная поддержка нашему бюджету", - добавил Толонбек Абдыров.

Политолог и руководитель Института социально-политических исследований Денис Бердаков предположил, что проект со временем будет только наращивать экономические и торговые связи государств-участников. "В 2013 году Си Цзиньпин озвучил эту идею и первые 3-4 года она, скажем так, больше осмысливалась. Наиболее реалистичные проекты начали осуществляться где-то с 2018 года и более активно последние полтора года. То есть инициатива стала успешной, когда для стран-участников открылась возможность в рамках ее более активно торговать не только с самим Китаем, но и друг с другом. И чем больше будем обмениваться технологиями и продуктами сельского хозяйства, какими-то общими инфраструктурными проектами, тем вероятнее, что наши страны начнут процветать за счет улучшения качества жизни", - отметил он.

Бердаков уверен, что в ближайшие 10 лет страны-участники проекта сделают в разы больше, чем сделали за последние годы. "Огромные инфраструктурные проекты уже работают и со временем их станет больше. В нашем регионе это – железная дорога и газопровод Туркменистан –Узбекистан –Таджикистан –Кыргызстан -Китай. Конечно, в единый экономический союз мы не превратимся, так как слишком разные страны, но на политическом уровне выйдем на более расширенный и улучшенный формат ШОС. На экономическом уровне выходим на тот формат, который есть уже у Китая. Это КНР плюс группа стран Юго-Восточной Азии. Весной этого года был запущен формат 5+1 со странами ЦА и, очевидно, таких форматов станет больше. Это будут крупные макрорегионы, с которыми Китай будет работать более тесно. Думаю, лет через пять промышленность в ЦА будет более тесно связана с китайской экономикой. У КР будет уникальное положение: с одной стороны, мы остаемся в ЕАЭС, а с другой, продолжаем активно работать в формате 5+1. То есть наше основное предназначение – соединить Китай, Европу и Ближний Восток", - добавил он.

Политолог и эксперт по международным связям Бакыт Бакетаев и вовсе посоветовал подходить к этому проекту философски. "Это очень верный проект, под которым Китай собирает одну часть цивилизации земного шара. В прошлом веке американский социолог Хантингтон говорил о конфликте цивилизаций, через который нам предстоит пройти. Так вот в рамках этого трактата китайский лидер и решил объединить страны с одним пониманием цивилизации, чтобы идти по одному пути. Именно об этом разделении мира на две части говорил не только Хантингтон, но и Гегель, кому принадлежат слова, что единство и борьба противоположны. Именно поэтому "Один пояс – один путь" -это не только экономический проект, но и философский. Точнее сказать: экономика будет надстройкой данного философского разделения", - сказал Бакетаев.

По словам эксперта, цель этого проекта также подразумевает под собой и безопасность стран, поддержавших его. Думаю, что за 10 лет уже определятся страны, и они выберут один путь. А другие страны автоматически будут в другом поезде. Думаю, это произойдет даже намного раньше, лет этак через 5", - заключил политолог.

Источник: silunews.kg