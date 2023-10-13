Погода
$ 89.10 - 89.22
€ 93.44 - 94.44

"В ближайшие 10 лет участники проекта "Пояс и путь" сделают в разы больше"

84  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На третьем международном форуме "Один пояс - один путь", который состоится в середине октября в Пекине, главы и представители более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки подведут итоги работы десяти лет проекта "Один пояс - один путь". О том, каких результатов достигла наша страна от участия в нем, и как инициатива будет развиваться в долгосрочной перспективе, своим мнением поделились эксперты из Кыргызстана.

Председатель Координационного совета общественных советов госорганов, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления Международного университета КР, доктор экономических наук Толонбек Абдыров убежден, что о масштабности и целесообразности проекта можно судить по финансовым вложениям Китая.

"Инициатива "Один пояс - один путь" -это грандиозный проект, к которому Китайская Народная Республика очень основательно и серьезно подошла. В рамках его был даже создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), уставной фонд которого равен 100 млрд долларов. Самым главным его акционером является КНР, потом - Россия, Индия, Бразилия и так далее. Банк предполагает строительство очень серьезных инфраструктурных проектов, и многие страны воспользовались этим. Имеются в виду дороги, железные дороги, логистические базы, энергетика и тому подобное. Самое интересное, что в отличие от других финансовых институтов вроде АБР или ЕББР у АБИИ очень упрощенная выдача денежных средств", - сказал он.

Профессор Абдыров отметил важность строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая при создании собственной производственной базы может ощутимо пополнить бюджет нашей страны. "Во-первых, у Китая есть ряд выходов на Европу, но они очень длинные. Морской путь почти 11 тысяч км, а через Казахстан длина железной дороги порядка 10 тысяч км. Посредством БАМ в России путь составляет около 8 тысяч км. И вроде перевозки на этих путях недорогие, так как поставщикам даются преференции, но по времени нерентабельные (от 20 до 25 дней). А если построят через Кыргызстан дорогу, то это составит всего лишь 5,5 тысячи км, что по времени равно от 12 до 17 дней. Здесь, думаю, выгода очевидна. То есть где-то от 7 млн до 13 млн тонн грузов будут проходить ежегодно по этой железной дороге. Во-вторых, со временем, если постараемся, мы сможем до 20 процентов своих грузов возить. Другой вопрос, как мы все это организуем? Не станем ли просто обыкновенной единицей логистической цепочки или все-таки сумеем создать серьезную производственную базу, чтобы иметь возможность продавать свои 20 процентов. Представляете, какая это будет мощная поддержка нашему бюджету", - добавил Толонбек Абдыров.

Политолог и руководитель Института социально-политических исследований Денис Бердаков предположил, что проект со временем будет только наращивать экономические и торговые связи государств-участников. "В 2013 году Си Цзиньпин озвучил эту идею и первые 3-4 года она, скажем так, больше осмысливалась. Наиболее реалистичные проекты начали осуществляться где-то с 2018 года и более активно последние полтора года. То есть инициатива стала успешной, когда для стран-участников открылась возможность в рамках ее более активно торговать не только с самим Китаем, но и друг с другом. И чем больше будем обмениваться технологиями и продуктами сельского хозяйства, какими-то общими инфраструктурными проектами, тем вероятнее, что наши страны начнут процветать за счет улучшения качества жизни", - отметил он.

Бердаков уверен, что в ближайшие 10 лет страны-участники проекта сделают в разы больше, чем сделали за последние годы. "Огромные инфраструктурные проекты уже работают и со временем их станет больше. В нашем регионе это – железная дорога и газопровод Туркменистан –Узбекистан –Таджикистан –Кыргызстан -Китай. Конечно, в единый экономический союз мы не превратимся, так как слишком разные страны, но на политическом уровне выйдем на более расширенный и улучшенный формат ШОС. На экономическом уровне выходим на тот формат, который есть уже у Китая. Это КНР плюс группа стран Юго-Восточной Азии. Весной этого года был запущен формат 5+1 со странами ЦА и, очевидно, таких форматов станет больше. Это будут крупные макрорегионы, с которыми Китай будет работать более тесно. Думаю, лет через пять промышленность в ЦА будет более тесно связана с китайской экономикой. У КР будет уникальное положение: с одной стороны, мы остаемся в ЕАЭС, а с другой, продолжаем активно работать в формате 5+1. То есть наше основное предназначение – соединить Китай, Европу и Ближний Восток", - добавил он.

Политолог и эксперт по международным связям Бакыт Бакетаев и вовсе посоветовал подходить к этому проекту философски. "Это очень верный проект, под которым Китай собирает одну часть цивилизации земного шара. В прошлом веке американский социолог Хантингтон говорил о конфликте цивилизаций, через который нам предстоит пройти. Так вот в рамках этого трактата китайский лидер и решил объединить страны с одним пониманием цивилизации, чтобы идти по одному пути. Именно об этом разделении мира на две части говорил не только Хантингтон, но и Гегель, кому принадлежат слова, что единство и борьба противоположны. Именно поэтому "Один пояс – один путь" -это не только экономический проект, но и философский. Точнее сказать: экономика будет надстройкой данного философского разделения", - сказал Бакетаев.

По словам эксперта, цель этого проекта также подразумевает под собой и безопасность стран, поддержавших его. Думаю, что за 10 лет уже определятся страны, и они выберут один путь. А другие страны автоматически будут в другом поезде. Думаю, это произойдет даже намного раньше, лет этак через 5", - заключил политолог.

Источник: silunews.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432841
Теги:
железная дорога, Китай, Кыргызстан, экономика, Бакыт Бакетаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  