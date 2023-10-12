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В Кыргызстан прибыл президент России Владимир Путин

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В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает пресс-служба кабмина КР.

В Международном аэропорту "Манас" президента Российской Федерации Владимира Путина встретил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров.

В ходе официального визита президент Российской Федерации проведет переговоры с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, а также примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится 13 октября в городе Бишкеке под председательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/432843
Теги:
визит, Владимир Путин
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