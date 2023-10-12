Погода
$ 88.97 - 89.22
€ 93.44 - 94.44

Ветслужба проверяет пищевую безопасность после массовых отравлений

153  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях обеспечения пищевой безопасности на территории страны и в связи с массовым отравлением граждан в заведениях общественного питания города Бишкек, ветеринарная служба проводит проверки в городе Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, проведение внеплановых проверок 109 субъектов по области согласовано с Минэкономики КР. На сегодняшний день была проведена проверка 83 субъектов, 60 из которых находятся в г.Бишкек, 23 в Чуйской области.

За несоблюдение проверяемыми субъектами ветеринарно-санитарных требований наложен штраф в сумме 108 500 сомов.

Кроме того, проведен мониторинг 350 субъектов по Республике и взяты пробы мясной продукции, переданные в Центр ветеринарной диагностики и экспертизы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432844
Теги:
отравление, рейд, Чуйская область, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  