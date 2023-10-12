Ветслужба проверяет пищевую безопасность после массовых отравлений

В целях обеспечения пищевой безопасности на территории страны и в связи с массовым отравлением граждан в заведениях общественного питания города Бишкек, ветеринарная служба проводит проверки в городе Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, проведение внеплановых проверок 109 субъектов по области согласовано с Минэкономики КР. На сегодняшний день была проведена проверка 83 субъектов, 60 из которых находятся в г.Бишкек, 23 в Чуйской области.

За несоблюдение проверяемыми субъектами ветеринарно-санитарных требований наложен штраф в сумме 108 500 сомов.

Кроме того, проведен мониторинг 350 субъектов по Республике и взяты пробы мясной продукции, переданные в Центр ветеринарной диагностики и экспертизы.