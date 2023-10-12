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Братья-футболисты из Германии будут играть в сборной "Ак шумкар"

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- Назгуль Абдыразакова
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Братья-футболисты из Германии будут играть в сборной "Ак шумкар". Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, к футбольной команде присоединился нападающий люксембургского клуба "Унион Тетус Петанж" - Кими Мерке.

Из-за шестилетней разницы братья никогда не играли вместе в одной команде, но по достижению высоких личных результатов, они встретились в Национальной сборной Кыргызстана.

Кай и Кими родились и выросли в Пирмазенс (Германия). Однако их отец родился и вырос в Кыргызстане. Братья имеют двойное гражданство .

Кими (младший) с марта 2023 года выступал в Молодежной и Олимпийской сборной КР U-23, а старший брат Кай дебютировал за Национальную сборную КР 25 марта 2023 года в матче против Мьянмы.

"Это была наша общая мечта играть в одной команде. Для нас большая гордость играть за сборную Кыргызстана! Наш отец очень горд, что мы выступаем за сборную страны!", - заявил Кай Мерк.


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URL: https://www.vb.kg/432846
Теги:
Германия, футбол, Кыргызстан, семья
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