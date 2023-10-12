Россия, несмотря на санкции, остается ведущим партнером Кыргызстана

После установления дипотношений между Кыргызстаном и Россией динамика взаимного сотрудничества выросла в разы. Расширяются межправительственные и межпарламентские связи. На данный момент у КР и РФ подписано 270 документов, которые регулируют все существующие направления сотрудничества.

На погашение дефицита бюджета КР Россия выделила 20 млн долларов, еще160 млн долларов было получено в виде кредитов на различные стратегические проекты от РФ.

Помогает Россия экстренным службам Кыргызстана. Недавно была передана техника для нужд МЧС.

Одним из важных направлений взаимодействия КР и РФ является расширение торгово-технического сотрудничества. Активно взаимодействует между собой бизнес. Накануне, 11 октября, в Джалал-Абаде состоялась конференции. На ней обсуждались вопросы торговли, туризма, бизнеса и инвестиций.

В целом усилению торговли способствовало вступление КР в ЕАЭС. Несмотря на санкции, Россия была и остается ведущим торговым партнером Кыргызстана. Согласно статданным РФ, объем внешней торговли между нашими государствами за прошлый год составил 3,5 млрд долларов. В процентном соотношении увеличение торговли составило 42%, экспорт увеличился на треть, импорт – на 21%.

Также заметно растет между странами гуманитарное и образовательное сотрудничество.

Напомним, в Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин по приглашению Садыра Жапарова. В Госрезиденции сегодня, 12 октября, состоятся переговоры в узком и широком формате. Завтра, 13 октября, глава РФ примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в городе Бишкеке под председательством Кыргызстана.