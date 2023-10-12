Владимир Путин и Садыр Жапаров проводят заседание в узком формате

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Госрезиденцию "Ала-Арча". Там его встретил глава КР Садыр Жапаров.

После приветственной части, главы государств начали заседание в узком формате без СМИ.

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин по приглашению Садыра Жапарова. В Госрезиденции состоятся переговоры в узком и широком формате. На них обсудят широкий спектр вопросов. Завтра, 13 октября, глава РФ примет участие в заседании Совета Глав государств-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в городе Бишкеке под председательством Кыргызстана.