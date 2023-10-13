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Третий форум "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября

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В Китае был запущен официальный веб-сайт 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" /адрес: http://www.beltandroadforum.org/. Об этом сообщает ИА "Синьхуа".

Форум пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.

На данном официальном веб-сайте на китайском и английском языках будут оперативно публиковаться новости, связанные с работой форума. Он также оснащен веб-интерфейсом 3D globe, предоставляющим посетителям иммерсивный опыт по знакомству с кругом друзей, участвующих в совместном строительстве "Пояса и пути".

В тот же день также был запущен веб-сайт медиа-центра форума /адрес: http://www.brfmc2023.cn/, который призван предоставлять китайским и иностранным журналистам соответствующую информацию и услуги.


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URL: https://www.vb.kg/432855
Теги:
Китай, форум, экономика
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