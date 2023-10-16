Погода
$ 89.08 - 89.22
€ 93.28 - 94.27

"Это чистый грабеж". Милиция присвоила чужие 12 автомобилей?

1072  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Система МВД в лице главного следственного управления грабит свой собственный народ. Об этом в очередном интервью нашему изданию заявила адвокат Алия Турумбекова. Она отметила, что на высокие должности назначаются не всегда компетентные специалисты, которые замешаны в коррупции и которые нередко прикрываются именем президента Садыра Жапарова.

По ее словам, одним из примеров недобросовестности правоохранительных органов стала история с 12 автомобилями. Введя в заблуждение суд, следствие добилось того, чтобы их признали бесхозными и переделали под автомобили ГАИ.

"МВД арестовало 12 автомобилей, которые были заказаны кыргызстанцами из Европы. Эти автомобили были изъяты в январе текущего года под предлогом, что они являются автомобилями-двойниками. Однако с момента их изъятия не было проведено никаких следственных мероприятий. Недавно мы узнали из судебного решения, что часть этих транспортных средств была объявлена в розыск.

Позже появилась информация о том, что эти автомобили были отправлены на перекраску. Через несколько недель стало известно, что машины были перекрашены и на них были приклеены наклейки ГАИ, а их статус был изменен на "бесхозные" судебным решением. Это является чистым грабежом. Мои клиенты сообщили, что для того, чтобы вернуть себе автомобили, с ними негласно проводились "торги" с начальной ставкой в 5 тысяч долларов и выше," - заявила адвокат.

По ее словам, также генеральная прокуратура не выполняет свои обязанности на должном уровне, прикрывая "своих людей" в МВД.

"Мне бы хотелось обратиться напрямую к президенту. Вы в своём интервью сказали, что в Кыргызстане больше не будет таких понятий, как криминальный мир. Более того, сказали, что в случае грабежа обращаться в органы. Но что делать моим подзащитным? Вы должны нам откровенно сказать, к кому людям нужно обращаться и что им делать? Ведь высокопоставленные чиновники в МВД прикрываются вашим именем, мол, все на контроле у первого. Если до вас доходили неверные сведения, то мы с клиентами сможем документально все доказать. И вы сможете принять решение не только по данному делу, но также решить кадровые вопросы в МВД", - добавила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432857
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, коррупция, Кыргызстан, адвокат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  