"Это чистый грабеж". Милиция присвоила чужие 12 автомобилей?

Система МВД в лице главного следственного управления грабит свой собственный народ. Об этом в очередном интервью нашему изданию заявила адвокат Алия Турумбекова. Она отметила, что на высокие должности назначаются не всегда компетентные специалисты, которые замешаны в коррупции и которые нередко прикрываются именем президента Садыра Жапарова.

По ее словам, одним из примеров недобросовестности правоохранительных органов стала история с 12 автомобилями. Введя в заблуждение суд, следствие добилось того, чтобы их признали бесхозными и переделали под автомобили ГАИ.

"МВД арестовало 12 автомобилей, которые были заказаны кыргызстанцами из Европы. Эти автомобили были изъяты в январе текущего года под предлогом, что они являются автомобилями-двойниками. Однако с момента их изъятия не было проведено никаких следственных мероприятий. Недавно мы узнали из судебного решения, что часть этих транспортных средств была объявлена в розыск.

Позже появилась информация о том, что эти автомобили были отправлены на перекраску. Через несколько недель стало известно, что машины были перекрашены и на них были приклеены наклейки ГАИ, а их статус был изменен на "бесхозные" судебным решением. Это является чистым грабежом. Мои клиенты сообщили, что для того, чтобы вернуть себе автомобили, с ними негласно проводились "торги" с начальной ставкой в 5 тысяч долларов и выше," - заявила адвокат.

По ее словам, также генеральная прокуратура не выполняет свои обязанности на должном уровне, прикрывая "своих людей" в МВД.

"Мне бы хотелось обратиться напрямую к президенту. Вы в своём интервью сказали, что в Кыргызстане больше не будет таких понятий, как криминальный мир. Более того, сказали, что в случае грабежа обращаться в органы. Но что делать моим подзащитным? Вы должны нам откровенно сказать, к кому людям нужно обращаться и что им делать? Ведь высокопоставленные чиновники в МВД прикрываются вашим именем, мол, все на контроле у первого. Если до вас доходили неверные сведения, то мы с клиентами сможем документально все доказать. И вы сможете принять решение не только по данному делу, но также решить кадровые вопросы в МВД", - добавила она.