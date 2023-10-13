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Если ледники тают - надо придумать новые

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- Ольга Новгородцева
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Так и сделал житель села Тору-Айгыр Иссык-Кульского района Таалайбек Акеев. Талантливый и при этом очень скромный человек.

- Я бы взяла его главным инженером, - признается начальник районного управления водного хозяйства Эльмира Акунова. – Но не могу. У него, к сожалению, нет соответствующего образования. Самоучка. Как таких называют, не помню…

- Кулибин.

- Точно.

Кыргызстан – один из крупнейших районов оледенения Центральной Азии. Ледники – наше если не все, то почти все. Это – те самые законсервированные запасы воды, на которые кыргызстанцы молятся в последние годы. Увы, ледниковый период, похоже, заканчивается. Климат меняется не в лучшую сторону, ледники стремительно тают, грозя засухой со всеми вытекающими (точнее – не вытекающими, потому что течь нечему) отсюда последствиями.

В горах Прииссыккулья эту проблему решают радикально. Обычный сельчанин с правильно работающими мозгами подумал: если есть ледники естественные, натуральные – значит, могут быть и искусственные. Вот китайцы чего только не подделывают, от оригинала не отличишь. А мы, кыргызы, чем хуже?

- Эту идею мне подсказал председатель "Кыргыз Жайыты" (Национальная ассоциация пастбищепользователей Кыргызстана. – Авт.) Абдималик Эгембердиев, - рассказывает Т.Акеев. – А он, в свою очередь, увидел что-то похожее за границей.

Ледниками я занимаюсь уже третий год. Сделали мы два ледника в двух местах. Первый – в Тору-Айгырском айыл окмоту. Не очень хорошая работа, не так получилось, как я хотел. Вода в итоге ушла… А второй – в селе Чырпыкты Тамчинского айыл окмоту, на реке Кабырге. Тут я учел все прошлые ошибки. Недавно, буквально три дня назад, только съездили туда с начальством, посмотрели, остались довольны: все работает как надо. Ждем хорошего результата.

Технология проста. Истоком рукотворного ледника стал, натурально, булак – горячий источник. К нему через шланги подведены трубы. Через трубы вода стекает в горную ложбину, впадину, собирается там и до ноябрьских заморозков находится в жидком состоянии.

В ноябре при минусовой температуре вода замерзает, постепенно образуя ледник толщиной в два-два с половиной метра. И площадью в гектар. При правильном стечении горячего содержимого источника (и таком же правильном стечении обстоятельств) ледник собирает до 500 000 кубометров воды. Весной это все великолепие тает и стекает в Кабыргу, значительно увеличивая в ней водяной объем.

На время таяния вода из источника перекрывается, чтобы лед не растаял слишком быстро и не вызвал паводок. Тает постепенно, слой за слоем, как и положено "нормальному" леднику.

"Кулибину" Акееву, кстати, братья казахи тоже должны большое спасибо сказать: Кабырга протекает и по территории Казахстана. Еще бы нам парочку таких инженеров-самоучек – и все водные конфликты с соседями себя исчерпают. Зато приграничные реки пополнятся неисчерпаемыми запасами того, чего нам всем катастрофически не хватает.


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URL: https://www.vb.kg/432861
Теги:
вода, Иссык-Кульская область, Казахстан, ледники, Минсельхоз
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