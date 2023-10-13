Кыргызстанские танцоры стали победителями на "ALMATY GRANDCUP - 2023"

Кыргызстанские танцоры стали победителями и призёрами Международного турнира по спортивным, бальным танцам " ALMATY GRANDCUP - 2023". Об этом сообщает Федерация танцевального спорта.

По ее данным, 7-8 октября в Алматы прошёл ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам " ALMATY GRANDCUP 2023" в рамках которого прошли категории "WDSF OPEN ALMATY -2023" . В турнире принимали участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана . Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации -WDSF.

Организатор турнира: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерство Культуры и Спорта Республики Казахстан, Управление физической культуры и спорта г. Алматы, Ассоциация Федераций танцевального спорта Республики Казахстан, Федерация танцевального спорта г. Алматы, Школа танца " TOP DANCE".

Высокие результаты на этом турнире показали наши танцоры Федерации Танцевального Спорта Кыргызской Республики.

Международное соревнование "ALMATY GRANDCUP 2023","WDSF OPEN ALMATY -2023":

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