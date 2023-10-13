Луч надежды для больных детей

С новой инициативой выступил действующий в Кыргызстане Общественный фонд "Солнце надежды". Запускаемый им проект под названием "Время помогать" будет реализован в рамках основной деятельности фонда, который на постоянной основе помогает отделению детской онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства.

"Самые частые запросы, которые поступают от врачей и пациентов, – приобретение для тяжелобольных жизненно необходимых, дорогостоящих препаратов и оплата лабораторных исследований, которые не входят в перечень бесплатных услуг. Проект "Время помогать" как раз и призван содействовать решению этих двух важнейших задач, тому, чтобы как можно больше детей смогли получить своевременную помощь", - подчеркивает директор фонда Дина Макаренко.

Принимается во внимание то, что при лечении маленьких онкопациентов врачам приходится индивидуально подходить к подбору лекарств. Ведь часто у ребёнка обнаруживается непереносимость, аллергическая реакция или в силу возраста нельзя применять те или иные препараты. У больниц, к сожалению, не всегда есть финансирование на закупку эффективных, но не дешевых медикаментов, да и выбор тех, что имеются в распоряжении, очень ограничен. Самостоятельно приобрести нужные средства не могут и многие семьи.

Кроме того, возникает потребность в дорогостоящей диагностике минимальной остаточной болезни, которая также не входит в перечень бесплатных услуг. Поэтому врачи онкологического отделения и родители пациентов нередко обращаются в фонд "Солнце надежды" с просьбой помочь в оплате этого обследования, позволяющего оценить эффективность лечения и спрогнозировать течение болезни. Анализ также стоит немалых денег, которые тоже не каждому по карману.

"Подробнее о новом проекте можно узнать на нашем сайте: https://sunofhope.fund/programs/vremya-pomogat, - говорит Дина Макаренко. – Наш фонд был зарегистрирован в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 29 июля 2002 года. Мы выступаем за системную благотворительность, позволяющую охватить сразу большое количество нуждающихся. Наша цель – оказывать не только адресную поддержку детям, но и долгосрочную помощь больнице, качественно решать проблему, чтобы каждый ребёнок смог вовремя получить необходимые препараты и пройти диагностику".

"Фонд "Солнце надежды" уже довольно длительное время помогает нашим маленьким пациентам, - говорит заведующий отделением детской онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков. - Спектр оказываемой помощи очень разнообразен, включая покупку дорогостоящих препаратов, содействие в проведении дорогостоящих анализов. Мы знаем этот фонд как надежного партнера в борьбе с раком у детей. Надеемся и впредь сотрудничать с такими прекрасными людьми! От лица наших врачей передаю им низкий поклон за их работу!".

"Сейчас у нас довольно большой лист ожидания, - делится Дина Макаренко. - Хочется помочь всем, но, к сожалению, не успеваем. При выборе подопечного мы смотрим на выписку из болезни, счет из клиники. Нам важно понять, что действительно все возможности лечения на родине исчерпаны. Всегда внимательно следим за ходом лечения, каждую неделю родители присылают новости о ребенке, о его состоянии, настроении, процедурах. Но и в дальнейшем тоже стараемся быть на связи с родными деток. Сами очень переживаем за наших подопечных и нам, конечно, важно знать, что у них все хорошо. Строим планы на будущее, надеемся на дальнейшую поддержку со стороны общественности, и не только в Кыргызстане. Ведь речь идет о детях, так нуждающихся в помощи!".