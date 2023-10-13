Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В Международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретил Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Отметим, что Сердар Бердымухамедов прибыл в Кыргызстан в рамках участия в заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится 13 октября в городе Бишкеке в рамках председательствования Кыргызской Республики в СНГ.