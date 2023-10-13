Гражданам КР доступны 700 бесплатных квот в вузах РФ на 2024/25 учебный год

Россотрудничество объявляет о приеме документов на обучение в высших учебных заведениях России в 2024/25 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, обучение проходит в рамках квоты правительства России и является абсолютно бесплатным для абитуриентов. У граждан Кыргызстана есть возможность поступить на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования. На 2024/25 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот.

Прием документов осуществляется исключительно на сайте: до 31 октября 2023 г. На этом ресурсе вы также можете узнать о вузах, образовательных программах и студенческой жизни.

Еженедельно Русский дом в Бишкеке проводит консультации для желающих поступить в вузы России. Консультации проводятся как очно, так и онлайн. Выбрать день и записаться можно по ссылке.

Отбор граждан Кыргызстана проходит в два этапа. Первый этап осуществляет представительство Россотрудничества в стране, второй – вузы России.

Важная информация о приеме документов также публикуется в профилях Русского дома в Бишкеке в социальных сетях .