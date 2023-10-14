На Иссык-Куле возобновили зарыбление сеголетками карпа-сазана

Департамент рыбного хозяйства Кыргызстана, совместно с Институтом биологии Национальной Академии Наук, провел зарыбление озера Иссык-Куль сеголетками карпа-сазана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, сеголетки были выращены в различных местах, включая Тонский рыборазводный завод, ОсОО "Караколбалыгы" и Рыбоводческий сельхозкооператив "Иссык-Куль плюс". Зарыбление проведено в разных районах, включая Тонский район, Жети-Огузский район, пристань села Кызыл-Суу, город Каракол и Кутургинский залив в Тюпском районе. Это первое зарыбление сеголетками карпа-сазана в озере Иссык-Куль за долгое время, предыдущие годы проводилось зарыбление личинками. Всего было выпущено 90 тысяч сеголеток.