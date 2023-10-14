Путин высказал свое мнение о релокантах

"Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня", - так Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о судьбе релокантов вообще и российского миллиардера, совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана в частности. Российский президент дал пресс-конференцию по итогам саммита СНГ в Бишкеке.

Вопрос заключается в действиях, за которые человек должен нести ответственность, сказал президент.

"Одно дело - нарушать закон, а другое дело - нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан, человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?"

Неделю назад Михаил Фридман, подпавший под санкции Великобритании и США, объявил, что переезжает из Лондона в Израиль. Однако после начала там вооруженного конфликта заявил о возвращении в Москву на время.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о необходимости проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали ВСУ.

В начале сентября СБУ также обвинила Фридмана в финансировании специальной военной операции РФ.

Источник: bfm.ru