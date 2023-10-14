ГКНБ задержал киллеров, которые должны были отомстить за Камчы Кольбаева

Трое наемных киллеров незаконно пресекли государственную границу Кыргызстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба ГКНБ КР..

По данным пресс-службы, они прибыли в Кыргызстан чтобы отомстить за смерть "вора в законе" Камчы Асанбека (К. Кольбаева).

"В ходе задержания выяснилось, что они причастны к убийствам ряда граждан и находятся в розыске.

Их личности установлены, это граждане Узбекистана:

- Каримбердиев Ойбек Аббас уулу, 1997 года рождения;

- Рустамов Азамат Шухратович, 1996 года рождения;

- Абдулкаффаров Исламхон Абдусамат уулу, 1994 года рождения.

В ходе следственных мероприятий, они дали показания, что представители криминального мира дали им "заказ", чтобы отомстить за смерть Камчы Асанбека.

В ходе оперативной работы сотрудников ГКНБ и совместно со спецслужбой "Альфа" вышеуказанные преступники были задержаны в городе Бишкек и 13 октября 2023 года переданы правоохранительным органам Республики Узбекистан".