ГУОБДД: С 15 октября запрещена перевозка пассажиров по автодороге Бишкек-Ош

С 15 октября запрещена перевозка пассажиров по автодороге Бишкек-Ош автобусами особо малой вместимостью (до 16 посадочных мест), а также минивэнами, на которых не заменены шины, подходящие для зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По исполнению требований распоряжения правительства Кыргызской Республики от 29.07.2005 года за № 334-р, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествии с тяжкими последствиями запрещается осуществление пассажирских перевозок автобусами в том числе особо малой вместимостью (до 16 посадочных мест) по автомобильной дороге Бишкек-Ош, кроме автобусов с полно-приводным механизмом, с 15 октября 2023 года и до 1 мая 2024 года. На стационарных постах в селе Сосновка Жайылского района Чуйской области и Токтогульского района Жалал-Абадской области будет активизирована работа по пресечению фактов перевозки пассажиров автобусами в том числе особо малой вместимостью (до 16 посадочных мест), не имеющими полно-приводного механизма, а также минивэнами не оснащенных шинами, подходящими для зимнего сезона.

В этой связи ГУОБДД просит водителей транспортных средств, не оснащенных шинами, подходящими для зимнего сезона, вoздepжaтьcя oт дaльниx пoeздoк через перевалы Төө-Ашуу, Ала-Бель и Өтмөк. Нeyкocнитeльнo coблюдaйтe пpaвилa дopoжнoгo движeния, бyдьтe ocoбeннo ocтopoжными нa cпycкax и пoдъeмax.