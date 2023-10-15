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ГУОБДД: С 15 октября запрещена перевозка пассажиров по автодороге Бишкек-Ош

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С 15 октября запрещена перевозка пассажиров по автодороге Бишкек-Ош автобусами особо малой вместимостью (до 16 посадочных мест), а также минивэнами, на которых не заменены шины, подходящие для зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По исполнению требований распоряжения правительства Кыргызской Республики от 29.07.2005 года за № 334-р, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествии с тяжкими последствиями запрещается осуществление пассажирских перевозок автобусами в том числе особо малой вместимостью (до 16 посадочных мест) по автомобильной дороге Бишкек-Ош, кроме автобусов с полно-приводным механизмом, с 15 октября 2023 года и до 1 мая 2024 года. На стационарных постах в селе Сосновка Жайылского района Чуйской области и Токтогульского района Жалал-Абадской области будет активизирована работа по пресечению фактов перевозки пассажиров автобусами в том числе особо малой вместимостью (до 16 посадочных мест), не имеющими полно-приводного механизма, а также минивэнами не оснащенных шинами, подходящими для зимнего сезона.

В этой связи ГУОБДД просит водителей транспортных средств, не оснащенных шинами, подходящими для зимнего сезона, вoздepжaтьcя oт дaльниx пoeздoк через перевалы Төө-Ашуу, Ала-Бель и Өтмөк. Нeyкocнитeльнo coблюдaйтe пpaвилa дopoжнoгo движeния, бyдьтe ocoбeннo ocтopoжными нa cпycкax и пoдъeмax.


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URL: https://www.vb.kg/432894
Теги:
дороги, Ош, Бишкек, автомобили, ГУОБДД
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