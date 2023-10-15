Министр здравоохранения посетил фармацевтический завод ОсОО "Биовит"

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил фармацевтический завод ОсОО "Биовит", расположенный в с.Сокулук, Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в рамках визита министр ознакомился с производственными процессами компании, инновационными технологиями и контролем качества, применяемыми в производстве лекарств.

Генеральный директор завода Рахим Бабаев провёл для министра экскурсию и показал производственные цеха, соответствующие условиям GMP, аккредитованную по международным стандартам лабораторию ISO 17025, новый строящийся завод и склад лекарственных препаратов.

Сначала министр осмотрел цех по производству генерических препаратов в форме таблеток и капсул, ознакомился, как проходит приготовление таблеток, капсул, порошков. Завод производит более 90 наименований генерических нестерильных лекарственных препаратов: таблетки, капсулы, порошки, суспензии и сиропы. Цеха оборудованы дорогостоящими производственными оборудованиями и системой HVAC (системы отопления, вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха). Производственные цеха работают по стандартам GMP. Затем показали современную лабораторию контроля качества лекарственных препаратов, аккредитованную в соответствии требованиями международного стандарта ISO 17025, и ознакомились со строительством нового производственного комплекса по производству стерильных лекарственных средств: парентеральных растворов большого объема, глазных капель. Стоит отметить, что такой проект осуществляется впервые в Кыргызстане.

Министр поддержал и одобрил планы ОсОО "Биовит" по увеличению объема производства и расширению ассортимента лекарственных средств. За более 20 лет производственной деятельности ОсОО "Биовит" не только расширил ассортимент выпускаемой продукции, но и освоил другие рынки сбыта – Россия, США, Турция, Германия, Чехия являются импортерами продукции. Ассортимент выпускаемых лекарственных препаратов расширяется, в то же время внутреннему рынку лекарств предлагаются более низкие цены, чем импортируемые аналоги при надлежащем обеспечении качества препаратов.

Визит министра здравоохранения в фармацевтическую компанию ОсОО "Биовит" была значимым событием, нацеленным на укрепление взаимодействия между государственным сектором здравоохранения и фармацевтической индустрией.

Визит также предоставил возможность обсудить вопросы регулирования и стимулирования развития фармацевтической отрасли в стране. Министр и представители компании обсудили важные аспекты, такие как доступность лекарств, безопасность и эффективность продукции, а также исследования и разработки новых препаратов.

ОсОО "Биовит" подчеркнул важность сотрудничества между здравоохранением и фармацевтической промышленностью, направленного на обеспечение качественных и доступных медицинских продуктов для населения.