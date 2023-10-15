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Тысячи сторонников Палестины вышли на демонстрацию в центре Лондона

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Тысячи сторонников Палестины вышли на демонстрацию в центре Лондона на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщил в субботу телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что тысячи людей в Лондоне выйдут в субботу на крупную демонстрацию в поддержку Палестины. В связи с этим полиция Лондона сообщила о задействовании более тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности.

"Тысячи пропалестинских демонстрантов вышли на улицы центрального Лондона на фоне эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС", - говорится в сообщении телеканала.

Протестующие маршем прошли через центр британской столицы, размахивая флагами Палестины и баннерами и скандируя лозунги в поддержку её независимости, передаёт телеканал. Путь демонстрантов проходил и мимо Даунинг-стрит, где располагается канцелярия британского премьера Риши Сунака. По мере приближения к офису главы правительства в толпе также слышались неодобрительные высказывания в его адрес, сообщает телеканал.

Отмечается, что похожие демонстрации прошли и в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.

Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман призвала полицию пресекать беспорядки на улицах на фоне обострения на Ближнем Востоке. Правоохранители также неоднократно напоминали, что движение ХАМАС признано в Британии террористической организацией и за его поддержку и использование символики может грозить уголовная ответственность.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/432899
Теги:
Израиль, Палестина, приграничные конфликты
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