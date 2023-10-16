Миротворцы ОДКБ завершили учения "Нерушимое братство-2023" на Иссык-куле

В Кыргызстане завершились совместные учения Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2023". "Учения показали, что уровень подготовки миротворцев ОДКБ соответствует требованиям времени - отметил Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на церемонии закрытия учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

Миротворцы ОДКБ на базе-учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" в Балыкчы отработали последний этап учений "Нерушимое братство-2023". Учения привлекли несомненное внимание как местных, так и международных СМИ, а в последний день учений трибуны для наблюдения за учениями были полны военных и гражданских экспертов из различных стран мира. И причиной тому, конечно, непростая международная ситуация, СВО на Украине, израильско-палестинская трагедия, постоянноменяющаяся ситуация в нашем Центральноазиатском регионе, из-за близости страны к Афганистану, который явно стал частью геополитической повестки.

Добрым знаком надежды было участие в учениях миротворцев из Таджикистана, а также тот факт что министр обороны Таджикистана лично сам прибыл в Кыргызстан. И заметно было доброжелательность, и какая-то сплоченность и слаженность как рядовых солдат, так и командного состава.

Завершающий день учений поразил крупномасштабностью и многослойностью действий, ситуаций, рекогносцировок. Налицо желание дать военнослужащим ОДКБ как можно больше навыков, учитывая, что боевой опыт работы в новых условиях войны, использования боевой и военной техники как никогда актуален. И как говорят, слышащий да услышит. Так вот, комментатор учений, неспроста отметил, что в реальных боевых условиях возникает множество непредсказуемых ситуаций. И суворовское : "Тяжело в учениях - легко в бою " никто не отменял.

При этом отрадно, что не забывали и о боевом духе военнослужащих: уважение к подвигам предков, сражавшихся в Панфиловской дивизии, в Великой Отечественной войне, опыт офицерства советского периода, например, вклад в ВМФ нашего земляка - адмирала Темирова были не раз подчеркнуты на разных этапах учений. И каждой команде на разных этапах предоставлялась возможность рассказать и о своих героях , традициях, истории. Так вот в процессе общения выяснилось, что большинство военнослужащих миротворцев - десантники. Так ведь и неспроста - сегодня миротворцы выполняют весь комплекс задач, а выбирают самых знающих, мужественных, технически подготовленных. И потому, когда белорусская команда исполняла "Синеву" песня объединила всех.

Завершающий этап учений - результат трудной многодневной ратной работы множества военных и гражданских. И мы намеренно хотим обратить внимание на совместную работу, ведь основными целями учения были совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава Миротворческих сил ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

И у каждого была своя ответственная роль, у каждого в такой ситуации свое место. И эти действия должны быть отработаны.

Под общим руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковника Артура Темирова в учении приняли участие национальные контингенты миротворческих сил, в состав которых вошли подразделения вооруженных сил, органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии, органов безопасности и чрезвычайных ситуаций Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего на учение было привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, БПЛА и боевые катера.

Миротворцы, участники учений, В условиях высокогорья отработали задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне – проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.

Практические действия предусматривали выполнение Коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи.

В ходе совместного учения с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023" контингенты пяти государств отработали действия на блокпостах, задачи в фильтрационном пункте и лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, а также освобождение "заложников" с захваченного морского судна и оказание помощи пострадавшим.

ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД: отработка действий при проникновении боевиков на территорию государства с целью дестабилизации внутриполитической обстановки.

Пограничная служба обнаружила условное бандформирование, задержала его продвижение и совершила отход под прикрытием огня гаубичного взвода Мста-Б. Мониторинг обстановки с воздуха отработали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10", "Зала" и самолеты Су-25, которые также нанесли авиационный удар по позициям боевиков. В боевых порядках действовали расчет переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", батарея Д-30, взвод артиллерийских установок "Мста-Б" ротные тактические группы на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах, при поддержке звена вертолетов Ми-8МТВ и расчета ударного беспилотного летательного аппарата "Муха" .

ВТОРОЙ ЭПИЗОД учения развернулся в акватории озера Иссык-Куль.

В ходе практических действий группа катеров ВМФ России выполнила блокировку захваченного судна. Спецназ Вооруженных Сил Кыргызстана десантировался на борт судна с вертолета Ми-8 МТВ канатным способом, провели штурм, обезвредили террористов, освободили и эвакуировали заложников. Подразделение РХБ защиты отработало проведение РХБ разведки. Водолазная группа выполнила погружение, обследование и подъем контейнера на борт рейдового водолазного катера РВК-1328 "Вице-адмирал Темиров". Напомним, что десантирование на объект на воде - задача не из простых, а если учитывать короткие волны Иссык-куля, силу ветра, то можно представить уровень подготовки вертолетчиков, спецназовцев, моряков.

В ТРЕТЬЕМ ЭПИЗОДЕ миротворческие контингенты отработали взаимодействие при патрулировании местности.

Наблюдатели учений смогли увидеть работу блокпостов и контрольно-пропускных пунктов в соответствии с условиями перемирия в регионе конфликта. Впечатлила работа расчетов ПЗРК "Игла" и расчета зенитной установки ЗУ-23-2 в противодействии БПЛА.. Миротворцы локализовали группы митингующих, освобождили "заложников" из зданий железнодорожного вокзала и аэропорта, организовали оборону блок поста и уничтожили "Джихад-мобиль" и "противника" из вооружения БТР, ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Также была организована работа пункта сбора пострадавших, оборудованного местами для размещения, питания и медицинским пунктом. Кроме того, был отработан комплекс фильтрационных мероприятий по выявлению "внедренных агентов", оказание психологической и медицинской помощи, действия инженерной группы с использованием комплекса разминирования TALON, ликвидация последствий подрыва скотомогильника со спорами сибирской язвы.

ОТДЕЛЬНЫМ ЭПИЗОДОМ учения стала доставка гуманитарных грузов наземной автомобильной колонной и отражение нападения условной диверсионной группы, проведена отработка сброса воздушным транспортном методом. Десантировались десантники - беларусские миротворцы.

Зачистка. Завершением практических действий стала отработка взаимодействия подразделений при зачистке населенного пункта, захваченного незаконным вооруженным формированием. Для предотвращения отхода "боевиков" и локализации района конфликта в тылу условного противника задачи отработали группы тактического десанта. Зачистку населенного пункта провели подразделения специального назначения. Подразделения МЧС отработали мероприятия по тушению очагов возгораний и оказание медицинской помощи.

Завершилось совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" награждением наиболее отличившихся военнослужащих и прохождением торжественным маршем воинских контингентов.

Особо следует подчеркнуть, что завершающий этап учений проходил при сложных метеоусловиях, сильном пронизывающем до костей исссык-кульском ветре, и при этом в сценарии учений ограничили выполнения лишь пару действий. Особое мастерство и мужество проявили летчики и вертолетчики всех стран-участниц, которые выполняли свою работу скорее вопреки стихии. Но ведь миротворцы работают в самых сложных и непредсказуемых условиях и ко всему должны быть готовы. Стихия всех воинов заставила понервничать, ох и наглотались пыли и песка в этот день танкисты, водители механики бтров. При этом ни одна машина не заглохла, все были доставлены на места действий. А в условиях реальных чп, войны - минуты, мастерство спецов спасают жизни!

Мгновения, когда участники учений собираются на построение на плацу - какое то особо волнующие. Огромная машина, состоящая из тысяч людей и машин, которые несколько минут назад были напрядены как один пусковой механизм, объеденены одной задачей и целью, вдруг разъединяется. И рядом, на плацу уже оказываются уставшие, запыленные, обветренные солдаты и офицеры стран участниц - связисты, моряки, танкисты, бойцы МЧС, сотрудники МВД, службы санэпидемстанций, врачи. После команды "Смирно!"т строй превращается в единый и монолитный, и даже полотнища флагов дерзкий Иссык-кульский ветер "Улан" заставляет выпрямиться. А в глаза бросается перед строем на плацу краской на песке огромными буквами написано два слова "Нерушимое братство". На фоне небесных, уже заснеженных вершин Иссы-куля очень хочется чтобы так и было.

Первым перед строем выступил Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Он поблагодарил Министерство обороны Кыргызской Республики, лично министра за подготовку и проведение этого важного мероприятия и участвовавших в учении военнослужащих за проявленные инициативу, профессионализм и усердие. И отметил высокую боевую выучку всех задействованных подразделений, подчеркнул, что уровень подготовки подразделений Миротворческих сил государств – членов ОДКБ отвечает требованиям, которые перед нами сегодня ставит жизнь.

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, поблагодарил всех участников учения за высокое воинское мастерство и профессионализм, усердие и полную самоотдачу:

"На ежегодно проводимых учениях мы имеем возможность отработать актуальные вопросы функционирования и применения миротворческих сил ОДКБ. Военнослужащие наших стран еще раз закрепили свою полевую выучку и заметно повысили свои практические навыки.

Полагаю, что опыт учений внесет вклад в построение единой системы коллективной безопасности и будут способствовать обеспечению стабильности в зоне ответственности Организации".

Министр обороны также отметил, что "Главной особенностью нашего учения стал тот факт, что помимо слаженных действий на суше был практически отработан вопрос совместных действий с Испытательной базой ВМФ Российской Федерации, дислоцированной на озере Иссык-Куль. Впервые голубая гладь Иссык – Куля - "Жемчужины Средней Азии" вовлечена в ход выполнения учебно-боевых задач".

В завершении своего выступления глава оборонного ведомства Кыргызстана пожелал участникам учения доброго пути и счастливого возвращения на свою Родину к родным и близким, а также дальнейших успехов в совершенствовании воинского мастерства.

За действиями Коллективных миротворческих сил ОДКБ наблюдали Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, вооруженных сил государств - членов ОДКБ, военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Кыргызской Республике, а также представители международных региональных организаций и др.