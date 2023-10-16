Будние дни могут пройти особенно эмоционально. Гороскоп с 16 по 22 октября

Энергия этой недели сильная, поскольку Луна растёт, но этой энергией важно научиться управлять, дабы она не стала разрушительной. Будние дни могут пройти особенно эмоционально, а потому не спешите втягиваться в споры, воздержитесь от импульсивных покупок. Стоит проявить больше внимания на дорогах. Повышается риск происшествий. А споры могут вывести уже имеющиеся конфликты на новый уровень.

Овен – резко противопоставляя своё мнение позиции деловых партнёров и домочадцев, вы рискуете существенно усложнить отношения. Пока они не готовы идти на компромиссы и что-либо менять. Столкнувшись с неприятием вашей точки зрения, отступите, пока не разразился скандал. Спустя время вернувшись к разговору, вы достигнете заметного прогресса. Пока уделите время своему здоровью, решайте накопившиеся финансовые вопросы.

Телец - вы преувеличиваете степень своей ответственности, а потому не можете отказаться от дополнительной работы, выполнить которую без ущерба для здоровья будет практически невозможно. Соизмеряйте свои возможности, распределив работу равномерно, дабы оставить время и для отдыха. Сумев достаточно отдохнуть, вы будете в силах воспользоваться предложениями, полученными в конце недели. Сложатся и деловые встречи, и развлекательные поездки.

Близнецы – друзья и сослуживцы при каждом удобном случае будут проталкивать свою точку зрения, даже не интересуясь вашим мнением. Отложите важные встречи, а также вечеринки и свидания. Несовпадение интересов может приводить не только к конфликтам, но и растратам, поскольку каждый захочет побаловать себя покупками и развлечениями. Оставьте споры и траты до лучших времён, а пока всецело посвятите себя работе и учёбе.

Рак – ещё свежи в памяти недавние недоразумения из-за неверно истолкованной информации, как возникнут новые причины для раздоров в доме, а также в общении с руководством. Не обижайтесь на замечания руководства и не игнорируйте на домочадцев, за непонимание возникшей ситуации. Придерживайтесь ранее принятых планов, не пытаясь угодить, подстраиваясь под капризы людей из вашего окружения. В выходные дни состоятся долгожданные поездки и мероприятия, которые и положат конец спорам.

Лев – финансовое положение постепенно улучшится к концу недели, а потому покупки лучше запланировать на выходные дни. В будние дни постарайтесь не втянуться в водоворот поездок, встреч и сообщений. Вся эта суета может порядком утомит, да ещё и усложнить общение, как с друзьями, так и деловыми партнёрами. Прозвучавшие обещания окажутся пустым звуком, а переписка в соцсетях довольно быстро обретёт конфликтный характер.

Дева – победа в погоне за деньгами и материальными благами всякий раз может оказываться не на вашей стороне. Воздержитесь от инвестиций, крупных покупок, особенно если придётся оформлять кредиты. Под влиянием эмоций и ажиотажа, вы можете загнать себя в долговую кабалу. Будьте крайне внимательны и при работе с финансовыми документами. Поездки и встречи, которые состоятся во второй половине недели вернут хорошее настроение, поскольку оправдают ожидания.

Весы – споры могут утомлять, поскольку не прекращаясь они пойдут по второму и третьему кругу, всё больше усложняя жизнь. Вовремя остановившись вы сохраните не только деловые и личные отношения, но и свои нервы. В выходные дни вы сможете сбросить эмоциональное напряжение, поправить здоровье. Настроение поднимут приятные сюрпризы, которые преподнесут близкие люди, а возможно и тайный поклонник.

Скорпион – сил и так может не хватать на все намеченные дела и домашние хлопоты, а тут ещё на вас выйдут с новыми просьбами. Раздавать нужные обещания нужно крайне осторожно. Вы рискуете не успеть сделать обещанные и это станет гораздо большей проблемой, чем отказ в самом начале. Позаботьтесь о своём здоровье. В завершении недели вы будете чувствовать себя гораздо легче. Стройте планы, проявляйте инициативу. Намеченные деловые встречи, вечеринки и свидания пойдут вам на пользу.

Скорпион – спутать карты могут знакомые, поделившись своими планами. Вам покажутся перспективными идеи новых знакомых и ради них вы будете готовы на существенный риск. Погнавшись за лёгкой жизнью, вы оставите привычный круг общения, любящего человека и собственные принципы. Совладав с азартом, вы обойдёте стороной соблазны и продолжите претворять в жизнь намеченные планы. Задуманные давно поездки и свидания будут полезнее новых.

Стрелец – ваши идеи могут воспринять в штыки, но и предложения различных знакомых окажутся далёкими от идеала. Поддавшись на их уговоры, вы можете лишиться весомой суммы денег. Воздержитесь от крупных покупок, а также инвестиций в совместные проекты. Накал эмоций снизится в выходные дни, а потому вы сможете принять удобное для вас решение, которое укрепит профессиональное положение и сохранит сложившиеся отношения.

Козерог – принципиальные расхождения во взглядах породит опасное противостояние, которое способно разрушить сложившиеся партнёрские отношения и гармонию в доме. Воздержитесь от поспешных и эмоциональных заявлений, дабы не лишиться своей работы и достигнутого статуса в карьере. В последние дни недели с пользой для вас сложатся деловые встречи и общение с друзьями. А выезды на природу или на различные мероприятия восстановят отношения с близкими людьми.

Водолей – лучше держать рот на замке. Резкие заявления и комментарии могут обернуться против вас, поскольку затаив обиду, собеседники в долгу не останутся. Будьте осторожнее во время поездок, а если столкнулись с преградами, поездки можно и перенести на другое время. В конце недели появится шанс решить финансовые вопросы, а также получить заветные документы. Продуктивно сложится визит в различные инстанции и разговор с влиятельными людьми.

Рыбы – распоряжение финансами потребует особой ответственности от вас. Поспешные решения могут приводить к существенным потерям и опустошению казны. Проявите ответственность при совершении покупок и прочих тратах денег. Под занавес этой недели удастся претворить в жизнь давние планы. Сложатся долгожданные поездки и встречи, а также вы получите нужную информацию издалека. Возможно возобновление отношений.

Астролог Андрей Рязанцев