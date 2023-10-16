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В Фергане китайцы запустят два крупных завода

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Группа китайских инвесторов намерена реализовать ряд крупных проектов в Ферганской области. Среди них – сборка электромобилей и завод по переработке меди, сообщает СМИ.

В частности, в ближайшие дни начнется строительство нового медеперерабатывающего завода, который расположится в малой промышленной зоне "Бакай" в Фергане.

Кроме того, стартует реализация трехэтапного проекта по организации сборки электромобилей. В рамках первого этапа проекта будет открыт автосалон по продаже китайских автомобилей в Фергане. В результате изучения спроса населения будут определены типы автомобилей, пользующихся повышенным спросом, и на втором этапе начнется их сборка. На третьем этапе предусмотрена полная локализация производства электрокаров.

Кроме того, китайские бизнесмены намерены реализовать проект по производству натуральных и искусственных смесовых тканей, их покраске.

Ранее сообщалось, что китайская компания построит крытый ледовый комплекс в Андижанской области.


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URL: https://www.vb.kg/432909
Теги:
Китай, Узбекистан
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