В Фергане китайцы запустят два крупных завода

Группа китайских инвесторов намерена реализовать ряд крупных проектов в Ферганской области. Среди них – сборка электромобилей и завод по переработке меди, сообщает СМИ.

В частности, в ближайшие дни начнется строительство нового медеперерабатывающего завода, который расположится в малой промышленной зоне "Бакай" в Фергане.

Кроме того, стартует реализация трехэтапного проекта по организации сборки электромобилей. В рамках первого этапа проекта будет открыт автосалон по продаже китайских автомобилей в Фергане. В результате изучения спроса населения будут определены типы автомобилей, пользующихся повышенным спросом, и на втором этапе начнется их сборка. На третьем этапе предусмотрена полная локализация производства электрокаров.

Кроме того, китайские бизнесмены намерены реализовать проект по производству натуральных и искусственных смесовых тканей, их покраске.

Ранее сообщалось, что китайская компания построит крытый ледовый комплекс в Андижанской области.