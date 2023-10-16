В Казахстане карагандинца задержали за межнац в соцсети

Жителя Караганды задержали за разжигание национальной розни в прямом эфире в социальных сетях, передает СМИ.

Как заявили в ДП Карагандинской области, 32-летнего мужчину задержали и поместили в следственный изолятор временного содержания. Ему грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

"Не жалейте, что это ребёнок, старая бабушка, дедушка. Какая разница? Есть плохая нация – это русская нация, поэтому русских нужно убивать в Казахстане", - говорил задержанный в социальных сетях.

Стоит отметить, что карагандинец ранее был судим.

"Департамент полиции напоминает, что за умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства граждан, – наказываются лишением свободы на срок от 2 до 7 лет", – сообщил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.