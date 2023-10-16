В Алматинской области планируют построить две ГЭС

На сегодняшний день объем потребляемой электроэнергии в Алматинской области – на порядок больше производимого на ее территории количества, передает Liter.kz.

Об этом рассказал на встрече с населением региона министр энергетики Алибек Жамауов. По его словам, за первые девять месяцев 2023 года объем производства электрической энергии в области составил 5,1 миллиарда кВт/ч. При этом потребление составило 8,9 миллиарда кВт/ч.

До 2027 года планируется строительство четырех объектов мощностью 11,9 МВт: это две ГЭС мощностью 5,5 МВт и две биоэлектростанции мощностью 4,0 МВт, – сделал анонс планов министр.

Сейчас основными источниками электричества в области являются Алматинская ТЭЦ-3, а также Мойнакская и Капшагайская ГЭС.